Incidenti oggi: tre morti e tre feriti gravi a Roma/ Due mortali a Cento e Cisiano

Scia di sangue a Roma a causa degli incidenti stradali che si sono verificati oggi, domenica 31 luglio. Questa notte ne sono stati registrati due molto gravi. Il primo è avvenuto intorno alle 3 sul Grande Raccordo Anulare, in prossimità dell’uscita 26. Una Bmw è andata a sbattere violentemente contro le barriere di sicurezza: due persone sono morte, altre tre, tutti uomini, sono state portate d’urgenza al pronto soccorso del 118. Durante le operazioni di soccorso il Gra è rimasto chiuso. Inoltre, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco.

C’è stato poi il secondo dei due incidenti stradali avvenuti oggi nella Capitale. Verso le 4 un’altra squadra di pompieri è intervenuta in via Laurentina: qui un’auto è andata a sbattere contro un albero. Nell’impatto è morto un uomo. Questa mattina, invece, è deceduto un 37enne, Giovanni Profilo, vittima di un incidente stradale autonomo con la sua moto nella frazione di Canneto a Lipari (Me): ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi all’interno della galleria che conduce nel centro abitato.

INCIDENTI STRADALI OGGI: MORTI ANCHE IN EMILIA ROMAGNA

Ma due incidenti stradali mortali si sono verificati purtroppo anche in Emilia Romagna, tra la serata di ieri e la notte. Uno a Cento, in provincia di Ferrara, l’altro a Cisiano di Rivergaro, nella Val Trebbia piacentina. Alle ore 22:45 i carabinieri della Compagnia di Cento sono intervenuti all’intersezione tra via Modena e via Penzale, dove un’autovettura Opel Agila ha impattato frontalmente con un furgone Renault Traffic.

Nell’incidente è morto Franco Borghi, un pensionato di 82 anni, invece la moglie che era in macchina con lui, 72 anni, è rimasta gravemente ferita. Portata all’ospedale Maggiore di Bologna, versa in gravi condizioni. La conducente del furgone, una donna di 54 anni del modenese, è rimasta ferita, ma non in modo grave: è stata trasportata all’ospedale di Cona. Invece, nel Piacentino un’auto guidata da un uomo di 56 anni è uscita di strada nella notte, poco prima dell’una, finendo contro alcuni cassonetti. L’uomo è morto sul colpo.

