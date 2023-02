Incidenti oggi, tre morti sull’Autostrada A14/ A Milano 25enne investito è gravissimo

Quali sono stati gli incidenti più gravi avvenuti oggi, lunedì 6 febbraio 2023? Andiamo a fare il punto come di consueto sulle nostre pagine, segnalando gli scontri più drammatici delle ultime ore. Partiamo da quanto accaduto nella Marche, lungo l’autostrada A14, dove sono morte tre persone, un padre e due dei suoi tre figli. La vittima, come riferisce l’agenzia di stampa Ansa, si chiamava Andrea Silvestrone, 51enne atleta paralimpico del tennis in sedie e a rotelle.

I suoi figli invece, avevano 14 e 8 anni. Erano originari dell’Abruzzo, precisamente di Montesilvano in provincia di Pescara, e sono deceduti all’interno della Galleria Castello a Grottamare, in provincia di Ascoli, nei pressi di un cantiere con circolazione a doppio senso di marcia. Purtroppo l’auto su cui viaggiavano si è scontrata con un tir causando la morte di tre persone e il ferimento grave del terzo figlio, un ragazzino di 12 anni soccorso in condizioni critiche e attualmente ricoverato in prognosi riservata. “Il bambino è giunto cosciente e ha raccontato gli eventi – la nota dell’ospedale di Ancona che parla di – condizioni cliniche che al momento si mantengono stabili e soddisfacenti”.

INCIDENTI OGGI, TRAGICO SCHIANTO IN 14, A MILANO GRAVISSIMO UN 14ENNE

Illeso invece il conducente del mezzo pesante contro cui si è scontrato l’autovettura. “Dalle prime ricostruzioni – fa sapere Autostrade – risulta un’invasione della corsia opposta da parte della vettura per cause in fase di accertamento”. Sulla vicenda si è espresso anche Francesco Acquaroli, presidente delle Marche, che ha parlato con il collega dell’Abruzzo, Marsilio: “Abbiamo convenuto di richiedere un ulteriore incontro urgente con Aspi per provvedere a garantire la massima sicurezza possibile anche rimodulando i cantieri. Questa situazione è diventata insostenibile e inaccettabile, sotto tutti i punti di vista, prima di tutto la perdita di vite umane per le quali esprimo profondo dolore e cordoglio”.

Nello stesso tratto, soltanto qualche settimana fa, un incidente simile causò la morte di un 45enne. Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello avvenuto nella giornata di ieri a Milano, lungo viale Forlanini, dove un ragazzo di 25 anni è stato investito da un’auto sulla carreggiata in direzione del centro. L’automobilista si è fermato a prestare soccorso e sul luogo si sono recati gli uomini del 118 con un’ambulanza è un’automedica: il giovane è giunto in coma all’ospedale Niguarda a seguito di alcuni traumi alla testa e ad una gamba, è in condizioni gravissime e sta lottando fra la vita e la morte. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine per individuare eventuali responsabilità.











