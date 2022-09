Incidenti oggi: Treviso, morto 24enne in bici/ Agrigento, auto contro moto: un ferito

Il nuovo bollettino sugli incidenti evidenzia anche oggi scontri drammatici sulle strade italiane. Una tragedia si è consumata, ad esempio, nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 settembre in provincia di Treviso. Un ragazzo marocchino è morto dopo un incidente stradale. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, il 24enne era in sella alla sua bici quando è stato coinvolto in uno scontro con un’automobile, una Volkswagen Golf guidata da un 32enne di Belluno che proveniva dal casello autostradale di Conegliano Veneto.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della compagnia dei carabinieri di Conegliano e i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 24enne. Stando a quanto riportato da Treviso Today, la salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Conegliano, a disposizione dell’autorità giudiziaria che aprirà un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale. L’automobilista, sottoposto all’alcoltest, è risultato negativo, inoltre dopo l’incidente stradale avrebbe chiamato i soccorsi.

INCIDENTI OGGI: SCONTRO PER INVERSIONE DI MARCIA

Tra gli incidenti stradali anche quello avvenuto oggi a Massazza, in provincia di Biella. Si è verificato uno scontro tra un furgone e un’auto, le cui cause però non sono state ancora accertate. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dal personale medico del 118 che dopo le prime cure ha disposto il trasferimento all’ospedale di Biella. A causa dell’incidente, l’autovettura è finita in un fossato che fiancheggia la carreggiata, invece il furgone ha finito la sua corsa contro una cancellata, finendo per tranciare anche un tubo del gas.

Di conseguenza, l’erogazione del combustibile è stata fermata in attesa dell’arrivo dei tecnici. Tra gli incidenti anche quello di Agrigento, dove una Fiat Panda guidata da un’anziana di 86 anni avrebbe fatto un’improvvisa inversione di marcia lungo la Panoramica dei Templi. La ricostruzione della dinamica è ancora da definire, ma sarebbe questo il motivo dell’impatto tra l’utilitaria e una moto di grossa cilindrata guidata da un 60enne che è sbalzato a terra, riportando fortunatamente solo traumi e contusioni per i quali non è in pericolo di vita.











