Incidenti oggi, un morto e 4 feriti a Modena/ Tre vittime in poche ore a Roma

Facciamo il punto come sempre su quali siano stati gli incidenti più gravi avvenuti oggi e nelle ultime ore, cominciando dallo scontro registrato nella giornata di ieri a Modena, dove una persona è morta e altre quattro sono rimaste gravemente ferite dopo uno scontro verificatosi sull’Estense, in territorio di Serramazzoni. Tre le auto coinvolte, fra cui una che è finita fuori strada, ribaltandosi. L’episodio è avvenuto di preciso attorno alle ore 17:00 di ieri, in pieno traffico serale, e sono stati molti i passanti che hanno dato l’allarme.

Sul luogo si sono così recati gli uomini del 118, ma anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, e per una delle cinque persone non vi è stato purtroppo nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate dopo lo scontro. Sul luogo dell’incidente anche gli uomini della polizia locale, a cui sono state affidate le indagini per cercare di capire cosa sia successo e quali siano le responsabilità. Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche i tre scontri fatali che si sono verificati nel giro di poche ore in quel di Roma.

INCIDENTI OGGI, 3 MORTI IN QUEL DI ROMA: ECCO LA DINAMICA

A perdere la vita, come riferisce RomaToday sono state tre persone, tutti e tre uomini, di 31, 45 e 46 anni, un vero e proprio venerdì di sangue fra Casal Bernocchi, Ottavia e Fonte Ostiense, tre quartieri della capitale. Il 31enne era a bordo di una moto quando si è scontrato frontalmente con una Opel condatta da una 28enne: un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo al centauro.

Il 45enne è invece deceduto facendo tutto da solo, perdendo il controllo del proprio mezzo forse per via di un malore: anche in questo caso i sanitari hanno potuto solo accertarne il decesso. Infine l’ultima vittima, un 46enne che alla guida di una Jeep Renegade ha perso il controllo del fuoristrada finendo violentemente contro uno dei piloni dell’ex Laurentino.

