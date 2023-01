Incidenti oggi, 45enne morta dopo frontale a Gela/ 21enne investito da bus a Ostia

Sono diversi gli incidenti stradali che si sono verificati nelle ultime ore e che oggi, venerdì 13 gennaio 2023, andremo a raccontarvi. Cominciamo subito con quanto accaduto a Gela, in Sicilia, dove ha perso la vita ieri una donna di 45 anni. Maria Carmela Di Bennardo, questo il nome della vittima riportato da Tag24.it, è stata vittima di un frontale devastante lungo la strada Statale 117, vicino a Caltagirone: la donna, a bordo di un’auto, si è scontrata con un furgone, un impatto che purtroppo non ha lasciato scampo alla stessa.

Maria Rita Parsi “Scuola sia centro culturale aperto h24”/ “Si è superato il limite”

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, a cominciare da tre ambulanze da Gela, Niscemi e Piazza Armerina, nonché ben due elicotteri, visto che oltre alla donna deceduta si sono verificati anche quattro feriti fra cui due in condizioni gravi. Purtroppo per la 45enne Maria Carmela non vi è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimarla, mentre gli altri quattro feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona. In seguito si è scoperto che la 45enne deceduta, residente ad Acate in provincia di Ragusa, fosse una maestra molto conosciuta, e proprio per questo sono stati diversi i messaggi di cordoglio sui social.

Gabriel, 27enne modello trovato morto a Milano/ Steso sul letto con un sacco in testa

INCIDENTI OGGI, 21ENNE INVESTITO DA UN BUS AD OSTIA: FUGGIVA DAL PRONTO SOCCORSO

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello accaduto ad Ostia, località marittima in provincia di Roma, e che ha causato la morte di un ragazzo 21enne.

Anche in questo l’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, e in base a quanto ricostruito sembra che il giovane stesse scappando a piedi dal pronto soccorso dell’ospedale Grassi, non si sa bene per quale motivo. Mentre correva il 21enne è stato travolto da un bus dell’Atac presso lo svincolo della via del Mare: per il giovane non vi è stato nulla da fare, deceduto sul colpo a seguito del violentissimo impatto con il mezzo pubblico. Sotto choc l’autista del bus che si è visto sbucare il ragazzo all’improvviso e che non ha fatto in tempo a frenare per evitare l’impatto.

Sciopero treni oggi 13 gennaio 2023/ Lombardia, Friuli, Toscana e Campania: orari

© RIPRODUZIONE RISERVATA