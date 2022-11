Incidenti oggi, un morto lungo l’A4/ In Friuli deceduta una 52enne in scooter

Scopriamo insieme anche oggi, giovedì 10 novembre 2022, quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi in Italia. Numerosi purtroppo anche nelle ultime ore i morti sulle strade del nostro Paese, a cominciare dalla vittima causata da un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso fra Latisana e San Giorgio di Nogaro, direzione Trieste, in Friuli Venezia Giulia. L’incidente ha visto un camion e un’auto scontrarsi, e per il conducente del mezzo pesante non vi è stato nulla da fare, deceduto a seguito del violentissimo impatto e a seguito di traumi gravissimi.

Una volta giunti sul luogo segnalato gli uomini del soccorso, questi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Ferito invece il conducente della vettura, che è stato in seguito soccorso e portato in ospedale, in condizioni comunque non gravi. Da ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, con gli uomini della polizia stradale e i vigili del fuoco che stanno cercando di capire cosa sia successo.

INCIDENTI OGGI, 52ENNE IN SCOOTER SOTTO AUTO: MORTA SUL COLPO

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quanto avvenuto sempre in Friuli Venezia Giulia. In questo caso a perdere la vita è stata una donna di 52 anni, una insegnante, tale Anna Contessi, morta a seguito di uno scontro avvenuto a Savorgnano di San Vito al Tagliamento. A scontrarsi sono state un’auto e una moto, e la donna, che si trovava in sella ad uno scooter, nell’impatto con il mezzo a quattro ruote è finita sotto la vettura, morendo di fatto sul colpo.

A nulla sono infatti valsi i tentativi degli uomini del 118 di salvare la vita alla stessa, che ha riportato svariati traumi dopo lo scontro. Per quanto riguarda invece il conducente dell’auto, questi non ha riportato delle gravi ferite, ma l’automobilista è stato comunque trasportato in ospedale per degli accertamenti. Da ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.

