Incidenti stradali: 24enne morto in Sardegna/ Un 63enne deceduto nel mantovano

Sono due le vittime di altrettanti incidenti stradali che si sono verificati in Italia nelle scorse ore. L’episodio più grave ci giunge dalla Sardegna, e precisamente dalla nota località turistica di San Teodoro. Un giovane di 24 anni ha perso la vita facendo tutto da solo, schiantandosi con l’auto che stava guidando. L’episodio, riportato dai colleghi de La Nuova Sardegna, è avvenuto nella serata di ieri lungo la strada 131: l’auto del ragazzo è andata sbattere contro una spoletta di cemento armato non troppo distante dalla galleria di San Teodoro, un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo allo stesso. Una volta che sono giunti sul luogo incriminato gli uomini del 118, questi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’automobilista. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale di Nuoro, nonché i vigili del fuoco. L’identità della vittima non è ancora stata resa nota, ma dovrebbe trattarsi di un ragazzo originario proprio dell’isola.

INCIDENTI STRADALI, UN 63ENNE MORTO DOPO FRONTALE CON UN TIR

Un’altra vittima nel Mantovano. A perdere la vita, in questo caso, un uomo di 63 anni, a seguito di uno scontro fra l’auto che guidava e un tir. L’episodio è avvenuto di preciso lungo l’ex strada statale Goitese, nei pressi del comune di Cerlongo. La vittima si trovava a bordo della sua auto, una vecchia Alfa Romeo modello 147, quando ha invaso improvvisamente la corsia del senso di marcia opposto, andando ad impattare con un mezzo pesante. Ancora da capire il perchè di tale manovra sconsiderata, ma non è da escludere un malore mentre il 63enne si trovava alla guida. Fatto sta che l’impatto è stato violentissimo e l’uomo è morto praticamente sul colpo, senza che gli uomini dei sanitari, giunti pochi minuti dopo, abbiano potuto salvarlo. Illeso invece il camionista, un ragazzo di 33 anni di origini rumene, residente nella provincia di Mantova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA