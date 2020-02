Incidenti stradali: 27enne morto a Rogno/ Due vittime anche a Roma: auto contro tir

Numerosi gli incidenti stradali delle ultime ore, molti dei quali hanno causato delle vittime. Quello più recente, e probabilmente più drammatico, ci giunge dalla provincia di Bergamo, precisamente da Rogno. Stamane all’alba, attorno alle ore 5:00, l’auto su cui viaggiavano quattro giorni di 18, 20, 21 e 27 anni, si è ribaltata, e uno del gruppo ha perso la vita. L’episodio, come riferiscono i siti web locali, è avvenuto lungo la via Nazionale, e sembrerebbe che l’automobilista abbia fatto tutto da solo. Visto l’orario in cui è avvenuto l’incidente, non è da escludere un colpo di sonno, ma anche un guasto tecnico, un malore, una distrazione o l’alta velocità, tutte cause che potrebbero aver provocato il “sinistro”. L’esatta dinamica è comunque tutta da verificare, e le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’intera vicenda. I quattro sono tutti originari di Sellero, in Valcamonica, e uno di loro è stato portato in condizioni gravissime agli Ospedali Civili di Brescia con l’elisoccorso.

INCIDENTI STRADALI: A ROMA DUE VITTIME

La vittima era invece il ragazzo più grande del gruppo, quello di 27 anni, deceduto pressochè sul colpo. Altre due vittime a Roma, dove sono morti un ragazzo di 33 anni e un uomo di 58. A darne notizia sono i colleghi di RomaToday, che raccontano di come l’auto su cui viaggiavano i due, sulla Casilina, sia finita contro una bisarca, un tir che trasporta auto. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ad entrambi, morti sul colpo. Ricoverato in gravi condizioni invece Fabrizio M., il conducente dell’auto che stava riaccompagnando a casa i due amici dopo aver festeggiato il compleanno per i locali della zona. Al momento lo stesso si trova in terapia intensiva, e quando si riprenderà verrà sottoposto come da prassi ai test per rilevare l’eventuale presenza di alcol o droga. L’episodio si è verificato all’alba di sabato mattina, attorno alle ore 6:30: sotto choc l’autista della bisarca.

