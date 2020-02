Incidenti stradali: 30enne morto a Napoli/ Due vittime in provincia di Caserta

Due incidenti stradali mortali nelle scorse ore, tre vite rimaste purtroppo sulla strada. Il primo è accaduto a Napoli nelle scorse ore, vittima, un ragazzo di soli 30 anni. L’episodio è raccontato nel dettaglio dai colleghi di Fanpage, che sottolineano come sia avvenuto in quel di via Foria, nel centro del capoluogo campano. Il 30enne si trovava a bordo del suo scooter quando, nei pressi della Caserma Garibaldi, si è scontrato con un’auto che stava per svolare a sinistra. Un impatto violentissimo che ha disarcionato il ragazzo dalla sua due ruote, finendo in maniera rovinosa sull’asfalto. Le condizioni del centauro sono apparse fin da subito critiche, e quando sono giunti sul luogo incriminato gli uomini del 118, per il 30enne non vi era ormai più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dopo la caduta. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, per capire eventuali responsabilità, e le forze dell’ordine sono al lavoro. Illeso l’automobilista con cui si è scontrato lo scooterista, rimasto sul posto per prestare soccorso.

INCIDENTI STRADALI: DUE INCIDENTI A CASERTA, DUE MORTI

Altro incidente mortale in Campania, precisamente nella provincia di Caserta. Durante la notte appena passata, attorno all’una e mezza, due persone sono morte. L’episodio è avvenuto lungo la Variante Anas che collega il comune di Maddaloni a quello di Santa Maria Capua Vetere, subito dopo l’uscita di San Prisco, un violentissimo scontro fra due auto. A venire a contatto, una Nissan Micra e una Golf di colore argento, che avrebbe appunto provocato due vittime, anche se al momento non si conoscono ancora le generalità dei due deceduti, ne tanto meno la dinamica degli eventi. Sempre in provincia di Caserta, nella notte, un altro incidente grave ma fortunatamente senza conseguenze mortali: un’auto si è ribaltata sulla Strada Statale Appia, provocando tre feriti.

