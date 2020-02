Incidenti stradali, 29enne morta nella notte a Bergamo/ Una vittima anche ad Ascoli

Due incidenti stradali mortali sono stati segnalati dalle forze dell’ordine nelle scorse. L’ultimo è avvenuto durante la notte appena passata, quella fra venerdì 21 e sabato 22 febbraio. Poco dopo le ore 4:00, un gravissimo incidente si è verificato in quel di Bergamo, precisamente sulla via Lunga, non troppo lontano dalla Fiera. Un’automobile è finita fuori strada e una ragazza a bordo, una 28enne, ha perso la vita. Tre i feriti, leggasi un’altra ragazza di 29 anni, e due ragazzi di 23 e 24 anni. Il trio è stato portato presso gli ospedali di Bergamo e di Seriate, e una volta lanciati i soccorsi sul posto si sono fiondati due autovetture dei vigili del fuoco e le ambulanze. I feriti hanno lasciato l’auto con le proprie gambe, mentre per la vittima non vi è stato nulla da fare: morta sul colpo nonostante i tentativi di rianimarla. Non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto, ma visto che nessun’altra auto è rimasta coinvolta, non è da escludere un colpo di sonno, una distrazione, un malore o magari un guasto: le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

INCIDENTI STRADALI: UN 65ENNE DECEDUTO IN PROVINCIA DI ASCOLI

Un’altra vittima in provincia di Ascoli Piceno, precisamente in quel di Fleno, frazione di Acquasanta Terme. A perdere la vita, un uomo di 65 anni, tale Rosato Di Mattia, deceduto attorno alle ore 10:30 di ieri mattina, venerdì 21 febbraio. L’uomo si trovava alla guida della sua auto, quando, per cause ancora sconosciute, ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo contro un camion in sosta. Secondo le prime indiscrezioni emerse, sembra che a causare l’impatto sia stato un malore improvviso dell’uomo alla guida, anche se al momento non vi è alcuna certezza, e solo l’autopsia stabilirà le esatte cause di morte. Immediato l’arrivo degli uomini del soccorso sul luogo incriminato, ma quando i medici hanno individuato il 65enne, questi era già in condizioni disperate. A quel punto è stato chiamato l’elisoccorso, ma pochi minuti dopo l’arrivo dell’elicottero il conducente del mezzo è purtroppo spirato a causa dei gravissimi traumi riportati. Nello scontro non è rimasta coinvolta nessun’altra persone: le autorità stanno indagando.

