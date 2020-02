Incidenti stradali: 42enne morta a Trani/ Gravi il figlio di 9 anni e il marito

Torna lo spazio quotidiano in cui segnaliamo alcuni degli incidenti stradali verificatisi sul suolo italiano nelle scorse ore. Triste episodio capitato in Puglia, precisamente sulla vecchia strada statale 16, fra Barletta e Trani: una donna è morta, e il figlio di nove anni è rimasto gravemente ferito. La vittima, Grazia Latti di ani 42, era a bordo dell’auto condotta dal marito, assieme al loro terzogenito, quando improvvisamente si sarebbe trovata di fronte un’altra automobile che viaggiava nel senso opposto di marcia. Per evitare l’impatto, il marito della donna poi deceduta, ha sterzato violentemente, finendo poi fuori strada, nel terreno a fianco della statale. Ferito in maniera serie anche il conducente dell’auto, un uomo anch’egli di 42 anni, che ha riportato un trauma toracico e una frattura al bacino: non è in pericolo di vita ma ne avrà per una trentina di giorni.

INCIDENTI STRADALI: DONNA INVESTITA A PALERMO

Il bimbo di 9 anni, invece, si trova attualmente in prognosi riservata presso gli Ospedali riuniti di Foggia, con un trauma toracico ed epatico. Gli altri feriti, gli occupanti dell’auto che viaggiava contro mano, sono stati invece trasferiti ad Andria, e non destano particolari preoccupazioni. Immediato l’intervento degli uomini del 118, nonché della polizia stradale e dei vigili del fuoco, che quando sono giunti sul luogo incriminato hanno provato a rianimare la donna di 42 anni, poi morta poco dopo a causa delle profonde ferite riportate. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, e perchè l’altra auto stesse viaggiando contromano: le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con esattezza l’episodio. Un altro incidente è avvenuto a Palermo, fortunatamente non mortale: una donna di 41 anni è stata investita da un’automobile nei pressi di via Oreto, all’altezza di via Buonriposo. Come riferiscono i colleghi di Palermotoday, l’investimento si è verificato attorno alle ore 21:00 di ieri, quando un 57enne a bordo di una Polo ha centrato in pieno una 41enne che stava attraversando la strada, sembrerebbe, non sulle strisce pedonali. La donna è stata soccorsa e portata in codice rosso presso l’ospedale più vicino: non è in pericolo di vita, ma le lesioni riportate sarebbero serie, soprattutto quelle alla testa.

