Incidenti stradali: 44enne morto a Barletta/ Ad Anzio scontro fatale fra auto e tir

Due gravissimi incidenti stradali si sono verificati nelle scorse ore, purtroppo, entrambi mortali. Il primo è avvenuto alle ore 6:30 di stamane, giovedì 23 aprile, in quel di Barletta, noto capoluogo di provincia della Puglia. Lungo la strada statale 16, due auto sono venute a contatto. Per controllare i danni, uno dei due automobilisti è sceso dal proprio mezzo, e mentre era sulla carreggiata è stato investito da un’altra automobile che sopraggiungeva in quel momento e che non l’ha visto. Al momento stanno indagando le forze dell’ordine per ricostruire con esattezza l’accaduto, ma questa sarebbe la prima versione fornita ai quotidiani locali. Fatto sta che per il 44enne investito non vi è stato nulla da fare: la vittima, originaria di Barletta, è stata infatti soccorsa già in condizioni disperate, per poi morire poco dopo. Sul posto gli uomini del 118 e i carabinieri per i vari accertamenti, rilievi e direzione del traffico.

INCIDENTI STRADALI, UN 53ENNE MORTO AD ANZIO

Il secondo incidente stradale purtroppo mortale è avvenuto alle ore 5:30 di oggi, presso il comune di Anzio, in provincia di Roma. In questo caso un’auto si è scontrata con un mezzo pesante, un impatto fatale che non ha lasciato scampo al guidatore di una Nissan Micra. A morire, un 40enne di Anzio, le cui iniziali sono F.P., che stava viaggiando in direzione Aprilia lungo la via Nettunense. Al chilometro 24, come spiegato sopra, l’impatto violentissimo con un grosso camion autocisterna che stava trasportando benzina; lo scontro sarebbe stato frontale e il 53enne alla guida del mezzo pesante avrebbe tentato in ogni modo di fermare la propria marcia, ma alla fine non è riuscito ad evitare la piccola auto giapponese. Stando ad una prima ricostruzione della vicenda effettuata, alla base dello schianto potrebbe esserci stato un malore, o magari una distrazione. Sotto choc il camionista, rimasto contuso ma assolutamente non in maniera grave. La strada sarebbe stata riaperta solo poco fa, dopo una serie di rilievi da parte delle forze dell’ordine.



