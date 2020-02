Incidenti stradali: 57enne morto a Cesena/ Un motociclista deceduto a Roma

Alcuni tragici incidenti stradali sono stati segnalati dalle forze dell’ordine nelle ultime ore. Uno ci giunge dalla provincia di Cesena, precisamente da Forlimpopoli, dove è morto un uomo di anni 57. Lungo la circonvallazione cittadina, un’auto è stata travolta da un furgoncino, un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo all’automobilista. Come sottolineato dai colleghi de Il Resto del Carlino, la vittima era a bordo di una Fiat Panda, e stava provando ad immettersi sull’arteria principale da una via laterale, ma qualcosa deve essere andato storto. A seguito dell’urto, il 57enne è morto praticamente sul colpo, visto che, quando sono giunti sul luogo incriminato gli uomini del 118 e dei soccorsi, questi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, nonostante i tentativi di rianimarla. Ferito in maniera grave, ma non in pericolo di vita, il guidatore del furgone, ricoverato all’ospedale di Cesena.

INCIDENTI STRADALI: CENTAURO MORTO A POMEZIA, ROMA

Altro incidente mortale in provincia di Roma, nel dettaglio in quel di Pomezia, sulla via del Mare. Ad avere la peggio, un motociclista, dopo che è finito contro un camion all’altezza della zona dei Colli di Enea. Come riferisce il quotidiano locale Latina Oggi, non è ben chiaro come sia avvenuto lo scontro fra i due mezzi, fatto sta che l’impatto non ha lasciato scampo al centauro, che dopo il terribile urto è volato rovinosamente sull’asfalto, compiendo un volo di diversi metri. Immediato l’intervento degli uomini del 118, che si sono recati sul posto con un elicottero: quando è stato raggiunto dal personale sanitario, l’uomo era in condizioni disperate, per poi spirare poco dopo. L’identità della vittima non è stata resa nota, di conseguenza non è chiaro sapere l’età dello stesso motociclista ne tanto meno il paese d’origine. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, e hanno lavorato a lungo sul tratto di strada interessato, dove il traffico è rimasto completamente bloccato per ore in entrambe le direzioni.

