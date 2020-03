Incidenti stradali: anziano morto in Ape Car/ Tragico ribaltamento in quel di Latina

A seguito delle misure di restrizione imposte dal governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus, sono diminuiti di molto gli incidenti stradali, ma purtroppo dobbiamo segnalarvi un’altra vittima. Nella serata di ieri, domenica 15 marzo, in quel della città di Fondi, in provincia di Latina, un uomo ha perso la vita. Si tratta di un anziano residente del luogo, che si trovava a bordo della sua Ape Car, un mezzo motorizzato decisamente piccolo molto in voga negli anni addietro e utilizzato soprattutto in campagna: il guidatore ha perso improvvisamente il controllo del proprio mezzo, finendo fuori strada nei pressi di un incrocio. Sul posto sono giunti pochi minuti dopo gli uomini del 118, ma i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, a seguito delle gravi ferite riportate dopo il ribaltamento. Altro incidente stradale, fortunatamente senza vittime, ci giunge da Pozzallo, in provincia di Ragusa (Sicilia).

INCIDENTI STRADALI: AUTO PRENDE FUOCO A PERUGIA

Coinvolta una ragazza di poco più di vent’anni, che è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Cannizzaro di Catania con l’elisoccorso. La ragazza si trovava a bordo del proprio mezzo attorno alle ore 14:30 di ieri pomeriggio, e stava percorrendo la strada provinciale per Ispica, rientrando a casa dopo aver lavorato a Pachino. Durante il tragitto, però, la giovane ha urtato un’altra automobile, e l’impatto è stato molto violento, al punto che gli uomini del 118 hanno deciso di far intervenire l’elicottero per un ricovero urgente. Al vaglio degli inquirenti l’esatta dinamica di quanto accaduto. Infine segnaliamo un ultimo incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri in quel di Perugia, attorno alle ore 17:00. Un’auto, dopo un incidente, ha preso fuoco, ma fortunatamente il guidatore ne è uscito illeso. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio nel giro di pochi minuti.



