Incidenti stradali, frontale a Brescia: 3 feriti/ Bergamo, 4 in ospedale dopo scontro

Il sangue sulle strade non accenna a diminuire in occasione di nuovi incidenti stradali che anche in questa fine di 2019 continuano a seminare vittime e numerosi feriti. Tra gli ultimi sinistri, segnaliamo quello avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 21.30 a Esine, Brescia, lungo la Strada Statale 42, dove due auto sono state coinvolte in uno scontro frontale drammatico e così violento da andare letteralmente distrutte. Come riferisce BresciaToday, la strada è stata chiusa al traffico al fine di far eseguire tutti gli accertamenti del caso da parte dei militari di Breno. A quanto pare, la “colpa” dell’incidente sarebbe da attribuire all’asfalto ghiacciato a causa delle bassissime temperature della serata. Dai rilievi sarebbe emerso che una delle due vetture avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, centrando in pieno l’altro mezzo che transitava in quel momento. I feriti sono tre in tutto, tra cui due ragazze giovani, rispettivamente di 17 e 19 anni, entrambe a bordo di una delle auto e un uomo di 48 anni a bordo del secondo mezzo coinvolto. I tre sarebbero rimasti incastrati tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarli. Le due ragazze hanno riportato ferite lievi, più grave invece l’uomo sarebbe stato condotto in ospedale in codice rosso.

INCIDENTI STRADALI, SCONTRO A SULLA VALSERIANA

Un incidente stradale gravissimo anche a Bergamo, sulla Valseriana, dove tre auto sono state coinvolte in un sinistro, fortunatamente non mortale ma dal quale sono emersi quattro feriti, tutti giovanissimi ed alcuni gravi. Tre le auto coinvolte nel sinistro avvenuto nella notte, come riferisce Fanpage.it. Anche in questo caso si sarebbe trattato di un frontale tra due auto probabilmente durante un sorpasso, coinvolgendo anche la vettura sorpassata. Il tutto è ancora al vaglio degli accertamenti dei militari. Quattro i giovani coinvolti, tutti finiti in ospedale ma fortunatamente le loro condizioni in risulterebbero particolarmente gravi. Tutti e quattro i feriti sono stati portati tra gli ospedali di Bergamo e di Seriate in codice giallo avendo riportato vari traumi tra cui anche alla testa. Ai militari dell’Arma, intervenuti prontamente sul posto, il compito di fare chiarezza sulle dinamiche e sulle eventuali responsabilità.

