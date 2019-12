Incidenti stradali: poliziotto morto a Pozzuoli/ Gaggiano, gravissimo un 17enne

Sono stati numerosi gli incidenti stradali verificatisi nelle ultime ore, fra cui uno mortale in cui ha perso la vita un poliziotto. In quel di Pozzuoli, presso il parco Di Bonito (via Solfatara), un uomo di 50 anni è deceduto dopo che lo scooter su cui viaggiava si è scontrato con un’automobile. L’incidente si è verificato attorno alle ore 20:00 di ieri e una volta lanciati i soccorsi sono giunti sul luogo incriminato gli uomini del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista: troppo gravi le ferite riportate dopo l’impatto, morto pressochè sul colpo. La vittima si chiamava Ciro Lomaistro, poliziotto presso il reparto mobile della questa di Napoli. Dopo lo scontro con l’auto lo stesso avrebbe compiuto un volo di diversi metri, per poi impattare rovinosamente al suolo. La salma è stata sequestrata e portata presso il centro di medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli per l’autopsia.

INCIDENTI STRADALI: GRAVISSIMO UN 17ENNE A GAGGIANO

Un altro incidente fortunatamente senza vittime ma che ha causato feriti gravissimi, si è verificato in provincia di Milano, precisamente in quel di Gaggiano. Attorno alle ore 14:30 di ieri pomeriggio, tre automobili si sono scontrate sulla SP 38 tra Gaggiano e Rosate. Quattro le persone ferite fra cui due in maniera molto grave, leggasi due ragazzi di 17 e 19 anni. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso presso gli ospedali più vicini. Ferita anche una donna di 62 anni, che viaggiava assieme ai due ragazzi, ma non in maniera grave. In base alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, sembra che due auto si siano scontrate frontalmente, coinvolgendo poi una terza vettura. Nell’impatto tremendo, una delle due prime auto è finita in un canale, dove comunque non vi era dell’acqua. E’ stato reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere, poi il 17enne è stato trasferito in elisoccorso al Niguarda, mentre il 19enne alla clinica Humanitas di Rozzano. Nello scontro ha riportato diverse contusioni anche un 69enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA