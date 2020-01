Incidenti stradali: morta una 24enne a L’Aquila/ Una vittima anche a Firenzuola

Non si placa la scia di incidenti stradali in Italia, purtroppo mortali. L’ultimo ha come vittima, come spesso e volentieri accade in questi casi, una ragazza giovanissima. La 24enne Sara Sforza è morta a seguito di uno scontro fra tre auto avvenuto in provincia di L’Aquila, in Abruzzo. Sulla Tiburtina Valeria, fra Celano e Aielli, all’altezza del Centro commerciale “Le Ginestre”, la giovane vittima si trovava sul sedile del passeggero dell’auto del suo ragazzo, una Renault modello Twingo. Ad un certo punto la piccola utilitaria è stata investita in pieno da un’Alfa guidata da cittadino marocchino di 26 anni, risultato poi positivo all’alcol test. Questi ha prima urtato un’altra Alfa Romeo, per poi appunto terminare la propria corsa impazzita contro la Twingo della giovane coppia di cui sopra. Un impatto violentissimo, al punto che si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare i due giovani dalle lamiere.

INCIDENTI STRADALI: 83ENNE MORTO A FIRENZUOLA

Ferito il conducente con fratture e traumi, mentre per Sara non vi è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dopo lo scontro. “Conoscevo bene lei e la sua famiglia – le parole a Marsicalive di Enzo Di Natale, sindaco di Aielli, dove la vittima viveva – .Era una bravissima ragazza. Per noi ora c’è solo tanto dolore: come paese ci stringeremo vicino alla famiglia che ne ha veramente bisogno. Solo tanto dolore e nient’altro”. Un’altra vittima della strada a Firenzuola, in provincia di Firenze, dove a perdere la vita è stato un uomo anziano di 83 anni. Nella tarda serata di ieri, in quel di Coniale, l’auto su cui era a bordo il signore è uscita di strada finendo nel fiume Saterno. Dopo ore di ricerche, nella notte appena passata è stato ritrovato il corpo dell’automobilista, purtroppo senza vita, probabilmente morto dopo l’incidente o per annegamento.

