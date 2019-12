Incidenti stradali, gravi fratelli di 5 e 7 anni/ Bergamo: auto contro tir di pecore

Una serie di gravi incidenti stradali si è verificata nelle scorse ore, fortunatamente senza conseguenze mortali. Quello senza dubbio più significativo è avvenuto nella provincia di Bergamo nel pomeriggio di ieri. Stando a quanto riportato dai colleghi dell’Eco, due bambini di 5 e 7 anni, sono rimasti feriti in maniera grave a seguito di un incidente verificatosi sulla strada provinciale 35 della Valle Seriana, nei pressi del comune di Villa di Serio, attorno alle ore 16:00 di ieri pomeriggio, venerdì 27 dicembre. L’auto su cui viaggiavano i due bambini assieme alla propria famiglia, è finita contro un camion di pecore, e nello scontro è rimasta coinvolta anche un’altra automobile, una Hyundai su cui viaggiava solo il guidatore. Oltre ai due bambini, ferite altre quattro persone, e sul posto si sono fiondate immediatamente quattro ambulanze, nonché l’elisoccorso partito da Brescia. Ancora da ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto, e la strada è rimasta bloccata per ore.

INCIDENTI STRADALI ANCHE NEL MILANESE

Incidente grave avvenuto anche a Sedriano, in provincia di Milano. Un motociclista di 24 anni ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, finendo rovinosamente a terra. L’impatto è avvenuto in via Cristoforo Colombo, poco prima delle ore 17:00 di ieri, a pochi centinaia di metri dall’abitazione dello stesso centauro. Il giovane è stato soccorso dall’ambulanza e poi trasferito su un elisoccorso vista la gravità delle sue condizioni fisiche. Al momento si trova ricoverato presso l’ospedale Niguarda di Milano: non sembrerebbe essere in pericolo di vita ma resta comunque gravissimo. Sul posto si sono fiondati anche le autorità per effettuare i vari rilievi e cercare di capire con esattezza cosa sia accaduto. Sembra che il 24enne abbia fatto tutto da solo, ma non si sa se per un guasto tecnico, una buca nel terreno, una distrazione o la velocità. Segnaliamo infine un incidente sempre nel milanese, questa volta a Cormano: due giovani motociclisti sono stati coinvolti in un grave incidente, e una ragazza di 24 anni è stata ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale San Gerardo di Monza

