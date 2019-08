Incidenti sul lavoro: 2 morti/ Operaio di Milano tra le vittime, i casi in Lombardia

Nelle ultime 24 ore si sono verificati in Lombardia diversi incidenti sul lavoro due dei quali mortali. Il bilancio della giornata, come riferisce l’agenzia di stampa Ansa resta drammatico. Uno degli incidenti riferiti è avvenuto alle Acciaierie Arvedi di Cremona. Un operaio di 54 anni è morto in seguito ad un infortunio grave avvenuto questa mattina intorno alle 10. Le cause del decesso sono da ricondurre ad un grave trauma da schiacciamento. La vittima, dipendente di una ditta esterna si trovava in un’area perimetrale dell’Acciaieria quando, stando ad una prima ricostruzione, una trave d’acciaio trasportata da due gru si sarebbe staccata schiacciando la cabina del mezzo nel quale si trovava l’operaio, ferendolo mortalmente. Sul posto sono subito accorsi i soccorsi, con la polizia e i vigili del fuoco ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. A restare coinvolto anche un secondo operaio, ferito gravemente e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Cremona.

INCIDENTI SUL LAVORO: 2 MORTI E 5 FERITI IN LOMBARDIA

In una giornata già drammatica sul fronte degli incidenti sul lavoro, si aggiunge anche la notizia della morte di un operaio di 27 anni che giovedì era stato colpito da una trave, cadendo poi nel vano ascensore di un parcheggio in via Giovanni Battista Soresina a Milano. Siamo quindi ancora in Lombardia, teatro oggi di una serie di sciagure legate agli infortuni sul posto di lavoro. La seconda giovane vittima era arrivata ieri in condizioni molto gravi ed era ricoverata in coma al Niguarda. Qui nelle passate ore è stato dichiarato il decesso. Alle porte di Brescia si è consumato in questo venerdì drammatico un nuovo incidente sul lavoro, fortunatamente senza morti ma con due operai feriti. Si tratta di due uomini di 29 e 33 anni rimasti gravemente ustionati, mentre altri due hanno riportato ferite più lievi. Teatro del nuovo infortunio è Caionvico, frazione di Brescia, durante alcuni lavori stradali. Per errore gli operai avrebbero tagliato un tubo del gas provocando una fiammata che li ha investiti. Necessario anche l’elisoccorso che ha trasportato d’urgenza i feriti nel vicino ospedale.

