Incontro Miur-sindacati, salta tutto?/ Scuola vs Azzolina “confronto sui concorsi”

Oggi alle ore 15 dovrebbe tenersi un importante incontro tra i vertici del Miur e i sindacati principali del mondo scuola: il condizionale, come si suol dire, è d’obbligo visto che ieri sera è arrivato l’aut aut delle sigle alla Ministra Azzolina cui ancora non è giunta una risposta univoca. «Non siamo disponibili a partecipare all’incontro fissato per domani (oggi, ndr) alle ore 15 con il ministero in cui era prevista una informativa su reclutamento e concorsi» e inoltre chiedono un «preliminare confronto a livello politico della cui convocazione rimangono in attesa».

A scrivere la durissima nota sono le 5 sigle più importanti del mondo sindacale scolastico, ovvero Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda: il motivo della contesa nasce in realtà da lontano, da ben prima dell’emergenza coronavirus che però ha avuto la spiacevole complicazione ulteriore di un rapporto mai del tutto sbocciato tra sindacati e Ministra in merito ai temi dirimenti di assunzioni, concorsi e fondi. Se ci si aggiunge poi il nodo della didattica a distanza e l’assoluta indecisione su cosa avverrà nei prossimi mesi a livello scolastico dovuta dall’emergenza coronavirus, il piano di dialogo tra Miur e sigle si è fatto sempre più aspro.

CAOS SCUOLA, LE RICHIESTE DEI SINDACATI

I sindacati lo esprimono chiaramente nella nota uscita in serata ieri e indirizzata alla Ministra Azzolina e a tutto il Governo Conte-2: «È necessario un preliminare confronto politico per inquadrare la questione reclutamento e concorsi in un contesto che nelle ultime settimane ha subito progressivi e sempre più profondi mutamenti, così come appaiono del tutto incerte le prospettive, tenuto conto che l’andamento dell’epidemia e i tempo di un’auspicabile uscita non sono ad oggi prevedibili con certezza». Secondo il Decreto Milleproroghe (precedente all’emergenza Covid-19) entro il prossimo 30 aprile il Ministero dell’Istruzione deve pubblicare i bandi di concorso Scuola per assumere un ampio e diversificato numero di docenti e su questo il Miur vuole “stringere i tempi”: di contro però i sindacati ribattono che le condizioni attualmente per svolgere un concorso sono inesistenti e confuse, visto che ancora nessuno può dire quando si potranno anche solo riaprire le scuole normali.

I BANDI PREVISTI DAL DECRETO

I bandi previsti dal Decreto sono addirittura 4: ordinario e straordinario per secondaria di I e II grado, per il ruolo; il concorso infanzia e primaria; concorso straordinario secondaria I e II grado, per l’abilitazione. La Ministra Azzolina ha spiegato che al momento la riaperturA delle graduatorie è impossibile e che dunque i tempi rischiano di allungarsi notevolmente «per attuare il regolamento, come ho spiegato in altre occasioni, serve una procedura molto lunga che richiede, per legge, una serie di pareri a vari organi di controllo. Col rischio quindi di non poter garantire un regolare avvio del prossimo anno» ha spiegato su Facebook non più di qualche giorno fa la Ministra. A cercare di mettere “pressione” si è messa la sua vice Anna Ascani (Pd) che invece ha ribadito «Sono convinta che, con i doverosi investimenti in termini di risorse e di impegno, si debba lavorare per riaprire le graduatorie di istituto. Sono sicura che i colleghi parlamentari ci sosterranno in questa sfida, noi non faremo mancare il nostro lavoro senza sosta». Nel frattempo però esattamente come è mancato un dialogo concreto tra assessori Scuola delle singole Regioni e la n.1 del Miur, il rischio che salti anche il tavolo con i sindacati è dietro l’angolo e con ogni probabilità dovrà essere il Premier Conte a tentare di “ricucire” uno strappo difficilmente ricomponibile nel breve periodo.



