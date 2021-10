Inder VS LDA ad Amici 2021/ “E’ il figlio di Gigi d’Alessio, a casa non fa un caz*o”

Caos nella scuola di Amici 2021 a causa di un provvedimento disciplinare che la produzione ha deciso di adottare a causa delle condizioni igieniche della casa. Di fronte al disordine e alla mancata pulizia della casa, la produzione ha deciso di mandare in sfida quattro allievi votati con una modalità anonima dagli stessi allievi. La paura tra gli allievi è dilagante. Dopo una prima votazione, finisce in sfida Rea. La giovane cantautrice non nasconde lo stupore per aver ricevuto il maggior numero di voti.

“Non ci posso credere. Non sarò ordinata, ma pulisco sempre tutto”, afferma Rea. Serena ed Elisabetta confermano la sua versione: “è quella che fa più di tutti qui dentro“, dicono le due allievi. Tutta la classe, poi, si ritrova in giardino dove Inder si lascia andare ad un commento nei confronti di LDA.

Inder contro LDA ad Amici 2021

Di fronte al rischio di finire in sfida, Inder si lascia andare ad un commento nei confronti di Lda. “E’ il figlio di Gigi D’Alessio, è ovvio che a casa non fa un caz*o”, afferma con il sorriso il cantautore seguito da Anna Pettinelli. Luca D’Alessio accetta il commento facendo notare di darsi da fare in casa.

Esattamente come nelle precedenti edizione del talent show di Maria De Filippi, la pulizia e l’ordine della casetta in cui tutti gli allievi vivono è motivo di scontri e lacrime. A far paura, in particolare, è il provvedimento disciplinare della sfida che potrebbe portare uno degli allievi a lasciare definitivamente la scuola.

