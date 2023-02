India, prima coppia transgender a diventare genitori/ ‘Lui’ fotografato col pancione

In India ha fatto il giro del web una coppia di transgender in dolce attesa: il padre è nato femmina, mentre la madre è nato maschio. In poche parole negli scatti pre-parto che la coppia si è voluta regalare, un po’ come da tradizione, si nota un uomo con il pancione. Lui si chiama Ziya Paval, 21enne che è nato maschio alla nascita e che ora si identifica come femmina. Ha spiegato di aver sempre desiderato di voler diventare mamma, mentre lei è la 23enne Zahad, che è nata femmina e che ora invece si riconosce come maschio.

Una situazione un po’ complessa anche se sicuramente è più problematico spiegarla che altro, fatto sta che in India sono circa due milioni le persone transgender, anche se gli attivisti, come si legge sul quotidiano La Nazione, sono convinti che siano molti di più. Nel 2014 la Corte Suprema indiana ha stabilito che le persone transgender hanno gli stessi diritti delle altre, anche se fanno ancora fatica ad accedere all’istruzione e al sistema sanitario, e spesso e volentieri devono fronteggiare pregiudizi e stigma, subendo anche atti di bullismo ed emarginazione, un po’ come avviene in molte parti del mondo.

INDIA, PRIMA COPPIA TRANSGENDER A PARTORIRE: LE DIFFICOLTÀ NELL’ACCETTAZIONE

Quando Paval e Zahad si sono incontrati per la prima volta, tre anni fa, i due erano già lontani dalle famiglie nonostante la giovane età: “Vengo da una famiglia musulmana conservatrice che non mi ha mai permesso di frequentare la danza classica”, sono le parole di Ziya Paval. “I miei genitori erano ortodossi al punto che mi tagliavano i capelli per evitare che ballassi”. Zahad, che invece lavora in un supermercato, proviene da una famiglia cristiana della comunità di pescatori della città di Thiruvananthapuram, luogo lasciato dopo che ha deciso di fare coming out dichiarandosi appunto transgender.

I genitori, una volta saputa la gravidanza del figlio transgender, hanno comunque accettato la coppia ed hanno deciso di sostenerla. La madre di Zahad aveva però chiesto di non rendere pubblica la gravidanza, ma la scorsa settimana i due l’hanno annunciata dopo il permesso della signora. Paval ha comunque spiegato che la sua famiglia non ha ancora accettato l’unione ne tanto meno la nuova identità della figlia. I due hanno partorito lo scorso 8 febbraio, si tratta della prima coppia transgender a diventare genitori in India.











