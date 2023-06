Indiana Jones 5 è al cinema/ Il quinto e ultimo capitolo: Harrison Ford dice addio a Indy

E’ giunto ieri, 28 giugno 2023, nei cinema di tutta Italia, Indiana Jones 5, quinto ed ultimo capitolo della mitica saga con protagonista Indy, interpretato magistralmente da Harrison Ford. A 40 anni dalla prima apparizione con I predatori dell’arca perduta, si chiuderà il cerchio per l’amatissimo franchise.

Il nuovo film, Indiana Jones e il Quadrante del Destino, punta ovviamente a fare breccia nel cuore dei milioni appassionati del professore avventuriero sparsi per il globo, e mira ad un’apertura di circa 140 milioni di dollari in tutto il mondo, a cominciare dai 60-65 milioni di dollari nel weekend negli Stati Uniti. Tra l’altro Indiana Jones esce a pochi giorni dal 4 luglio, giornata di grande festa oltre oceano, di conseguenza i produttori sperano che l’evento possa dare un’ulteriore spinta alle vendite. Come detto sopra, Indiana Jones 5 sarà l’ultimo di questa splendida saga di Steven Spielberg, visto che Harrison Ford ha fatto sapere che vista l’età che avanza, 80 anni, non intende più interpretare l’archeologo con il cappello in futuro, e ovviamente non si può dargli torto.

INDIANA JONES 5: IL FUTURO DELLA SAGA AVRA’ COME PROTAGONISTA LA FIGLIOCCIA DI INDY?

In ogni caso il regista James Mangold, ha cercato in qualche modo di celare il fatto che si tratti dell’ultimo capitolo: “Perché Ultima Crociata. Non si poteva dire ultimo perché L’ultima crociata lo faceva e non lo era”, le parole dello stesso in occasione di una recente intervista con Uproxx. “Finale” è presente in ogni film a partire da Halloween. Ogni film ha, almeno, il 17° capitolo chiamato ‘Finale’ qualcosa. Quindi pensi che non si possa dire ‘finale’”, ha aggiunto e concluso.

Ne Indiana Jones e il Quadrante del Destino verrà introdotto un nuovo personaggio che potrebbe proseguire la saga, leggasi Helena Shaw (interpretata da Phoebe Waller-Bridge), che è la figlioccia di Indiana Jones e che insieme al padre vivrà una meravigliosa avventura. In ogni caso Mangold ha smentito la possibilità di un prosieguo del franchise senza Ford: “Non sono interessato. Mi rifiuto. Non posso farlo. La quantità di lore, di Easter eggs e di fan service a un certo punto inizia a diventare antitetica a qualsiasi cosa. Non è più narrazione, è pubblicità su larga scala”. Nella pellicola padre e figlio dovranno cercare di assicurarsi un potente artefatto, ma si scontreranno con un ex scienziato nazista trasformatosi in membro della Nasa.











