Indiana Jones e l’ultima crociata, film diretto da Steven Spielberg: il cast

Il palinsesto televisivo di Italia 1, per la prima serata di questo sabato 27 luglio, a partire dalle ore 21:20, prevede la messa in onda del film di genere azione in Indiana Jones e l’ultima crociata. È una pellicola che fa parte della saga cinematografica dedicata al personaggio di Indiana Jones e in particolare è il terzo capitolo. La regia è stata firmata nel 1989 da Steven Spielberg, per una produzione targata Lucasfilm, il soggetto è stato tratto dai personaggi creati da George Lucas, Philip Kaufman e Menno Meyjes mentre la sceneggiatura è stata ideata da Jeffrey Boam. Il ruolo di direttore del montaggio è stato affidato a Michael Kahn, le musiche sono di John William.

Nel cast, con il protagonista Harrison Ford, questa volta c’è il mitico Sean Connery. Completano il parterre Denholm Elliott, Alison Doody, John Rhys-Davies, Julian Glover, Michael Byrne, River Phoenix, Richard Young e Robert Eddison.

La trama del film Indiana Jones e l’ultima crociata: alla ricerca del Santo Graal

In Indiana Jones e l’ultima crociata ci troviamo nell’anno 1938 con l’Europa che sta facendo i conti con i venti di guerra che presto porteranno alla Seconda Guerra Mondiale. Un giovane Indiana Jones si ritrova alle prese con una trafficante di reperti archeologici, al quale riesce a sottrarre un importante oggetto conosciuto come la Croce d’Oro di Coronado.

L’obiettivo è quello di portare l’opera d’arte nel museo della sua università che viene gestito dall’amico di sempre Marcus Brody. Dopo aver riportato il cimelio nel plesso universitario si ritrova a fare i conti con i propri alunni durante le lezioni di storia. Al termine della lezione è avvicinato da una donna e da un potente e ricco miliardario di nome Walter, il quale gli offre un’ingente quantità di denaro affinché possa aiutarlo a ritrovare il leggendario Santo Graal che secondo la tradizione può donare la vita eterna a chi ne beve il contenuto.

In realtà, il miliardario aveva già precedentemente avviato le ricerche con la collaborazione del papà di Indiana Jones, ossia Henry Jones Sr. il quale però sembra essere scomparso nel nulla. Inizialmente Indiana non è per nulla stimolato nell’eventualità di mettersi sulle tracce di un oggetto che lui reputa non essere mai esistito. Cambia però idea nel momento in cui riceve nella posta di casa il diario del padre, nel quale sono riportati diversi appunti che sembrano indicare la strada per poter raggiungere il luogo in cui è ancora oggi custodito il Santo Graal.

Dalle sue ricerche sembra che il diario sia stato spedito dalla città di Venezia, così Indiana Jones fa velocemente le valigie e parte alla volta di questa missione accompagnato dal fedele Marcus e dalla intrigante dottoressa tedesca Elsa Schneider. Dovrà fare i conti con un Intrigo internazionale che lo porterà nell’antica città di Alessandretta, con la speranza di poter liberare il papà che sembra essere stato imprigionato dai nazisti, pronti a tutto pur di mettere le mani su un oggetto che potrebbe donare loro un potere straordinario per riuscire ad assoggettare il resto del mondo…