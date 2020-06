Indro Montanelli: statua imbrattata/ Vernice rossa e scritta “Razzista stupratore”

Pubblicità

Brutto gesto nei confronti di Indro Montanelli: la statua a lui dedicata, collocata nel “giardino Montanelli” di via Palestro in Milano, è stata nuovamente imbrattata. Dei vandali sono entrati in azione molto probabilmente al calar delle tenebre, gettando della vernice di colore rosso sul monumento dedicato al collega scomparso nel 2001. Nel dettaglio, come riferisce Il Fatto Quotidiano, sono stati fatti colare ben quattro barattoli di vernice, poi abbandonati a terra assieme a dei sacchetti di carta. Alla base della statua la scritta: “Razzista, stupratore”. Il riferimento dei vandali è al famoso episodio che lo stesso Montanelli ha raccontato più volte, circa il contratto che lo stesso giornalista fece durante la guerra in Etiopia, per sposare una bambina di età compresa fra i 12 e i 14 anni. L’episodio fu raccontato nel 2000 al Corriere della Sera, ma per la prima volta venne affrontato dal giornalista nel 1969, durante la trasmissione televisiva “L’ora della verità” di Gianni Bisiach. Successivamente, nel 1982, Montanelli ne aveva parlato anche con Enzo Biagi, intervista che tra l’altro verrà riproposta oggi su Rai Tre.

INDRO MONTANELLI, STATUA IMBRATTATTA, COSTANZO: “GENTE CHE HA FATTO FATICA ALL’ESAME DELLE MEDIE”

Non è la prima volta che il monumento di Montanelli viene contestato proprio per la questione della piccola sposa etiope, e già negli scorsi giorni, nel pieno delle proteste a seguito dell’uccisione di George Floyd, il movimento dei Sentinelli ne aveva chiesto la rimozione. Il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato fra i primi a commentare l’episodio, condannando fermamente questo gesto di violenza: “Proprio non ci siamo. L’odio, la cattiveria e l’astio sono sempre più dominanti sul confronto civile e democratico. C’è da preoccuparsi seriamente”. I giardini Montanelli vennero intitolati al noto giornalista nel 2002, dopo di che venne collocata la statua nel 2006, inaugurata dal sindaco dell’epoca, Gabriele Albertini, e raffigurante lo stesso giornalista mentre scrive sulla sua Lettera 22: “Bisognerebbe spiegare a questi “illetterati” – il duro commento di Maurizio Costanzo su Libero – che certamente non lo sanno, che Indro Montanelli è stato un grandissimo giornalista e scrittore che ha onorato il nostro Paese. Chi vuol togliere la statua, probabilmente ha avuto difficoltà a superare l’esame di terza media”.



