Inedito Omini, X Factor 2022/ Arma in più della band rivelazione di questa edizione?

Inedito Omini a X Factor 2022: cosa accadrà stasera?

Gli Omini passano di rito alla nuova puntata di X Factor 2022. Stasera, 17 novembre, potranno finalmente portare uno dei loro inediti. L’inedito però, è sempre un’arma a doppio taglio. Una sorta di spartiacque tra ordinario e straordinario. Sarà dunque la prossima puntata a far capire ai giudici se gli Omini sono veramente la band emergente di X Factor 2022. Per il momento, il rischio eliminazione è decisamente lontano. Il pubblico infatti, si schiera decisamente a favore dopo questa esibizione intrisa di voglia di raccontarsi e personalità rock.

Seppur sonoramente simili agli Arctic Monkeys, la band nostrana degli Omini nell’ultima puntata riesce a dare una sua versione davvero sopraffina. Grazie alla loro energia, Julian, Zak e Mattia incendiano decisamente il palco, conquistando anche una bellissima standing ovation da parte del pubblico. Proprio quest’ultimo sembra ormai aver consacrato il trio al podio. Lo stesso, seppure in minor misura, vale per i giudici, che, a fine esibizione, si complimentano con l’innata bravura del batterista della band.

Gli Omini la band rivelazione di X Factor 2022

Gli Omini sono destinanti a essere la band rivelazione di questa nuova edizione di X Factor 2022, hanno convinto decisamente i giudici e conquistato il pubblico. Classe 1992, questi ragazzi hanno davvero energia da vendere. La band fa parte del roster di Fedez per i Live Show della sedicesima edizione del talent. Nella scorsa puntata di X Factor, andata in onda il 10 novembre 2022, gli Omini entrano in gioco nella prima manche di sfide.

I tre giovani torinesi dallo spirito rock britannico anni ‘60, si esibiscono con il brano degli Arctic Monkeys, Brianstorm. Un brano davvero molto difficile, ma non casuale. Si tratta infatti di una sfida lanciata nelle scorse puntate da un altro giudice di X Factor 2022: Rkomi. Quest’ultimo, sembra dar voce ad alcuni commenti sul web circa la loro partecipazione ancora un pò acerba e non all’altezza delle band che hanno calcato quel palco.

