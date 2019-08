Inferno di cristallo/ Su La7 il film con Steve McQueen (oggi, 30 agosto 2019)

Inferno di cristallo andrà in onda su La7 nella prima serata di venerdì 30 agosto, alle ore 21.15. Si tratta di un thriller del 1974 diretto da John Guillermin ed interpretato da Steve McQueen, Paul Newman, Faye Dunaway e William Holden. Negli anni questo piccolo/grande capolavoro è diventato un film cult con tantissimi appassionati che lo riguardano ad ogni passaggio televisivo. Anche in questa occasione il pubblico avrà la possibilità di trovarsi di fronte a un film che merita sicuramente una visione.

Inferno di cristallo, la trama del film

Ecco la trama di Inferno di cristallo. San Francisco, periodo natalizio. L’imprenditore James Duncan (William Holden) ha comissionato la costruzione del più alto edificio del mondo, un grattacielo di 138 piani. La festa di inaugurazione sta per cominciare, quando Doug Roberts (Paul Newman), architetto responsabile del progetto, si rende conto che l’impianto elettrico è ad altissimo rischio perchè realizzato con materiali scadenti. Mentre nei piani alti comincia la festa, che Duncan non ha voluto rimandare, all’81esimo piano, all’interno di un magazzino, si sviluppa un incendio dovuto ad un corto circuito. I rilevatori di fumo, anch’essi costruiti con materiale scadente, non rilevano l’incendio e non fanno scattare gli allarmi. Dell’incidente ci si accorge solo tempo dopo, quando dalla porta del magazzino comincia a filtrare del fumo. Sul posto giungono Roberts, un suo collaboratore e un agente della sicurezza del palazzo. Quest’ultimo apre immediatamente la porta, fornendo ossigeno all’incendio che si stava spegnendo naturalmente e generando una grande vampata di fiamme. Poco dopo sul posto giungono i vigili del fuoco ma, nonostante le esortazioni di Roberts, Duncan si rifiuta di interrompere la festa e evacuare il palazzo per un incidente occorso 50 piani più in basso. Le fiamme nel frattempo hanno però fatto saltare l’impianto elettrico di tutto il palazzo. Quando Duncan si decide ad evacuare gli ospiti ormai la situazione è disperata: gli ascensori sono fuori uso e le scale sono preda dell’incendio. Nel frattempo diverse perdite di gas nei piani più bassi causano numerose esplosioni che mettono a rischio la stabilità strutturale di tutto l’edificio.

