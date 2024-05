Influencer Siu ferita al petto, il giallo continua/ Le versioni del marito indagato per tentato omicidio

Il giallo dell’influencer Siu, all’anagrafe Soukaina El Basri, ferita gravemente al petto nella sua abitazione di Chiavazza, a Biella in circostanze ancora da chiarire, è al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto?. La 30enne è uscita dal coma, ma le sue condizioni al momento non consentirebbero agli investigatori di interrogarla sull’accaduto. Nel frattempo, il marito Jonathan Maldonato, 37 anni, è indagato per tentato omicidio e la trasmissione di Federica Sciarelli affronta anche il nodo delle diverse versioni che avrebbe fornito in merito al ferimento della moglie.

L’influencer Siu sarebbe arrivata in ospedale con una ferita al torace e una lacerazione all’arteria mammaria, lesioni che ora sono al vaglio degli inquirenti per comprendere se vi sia compatibilità con lo scenario di un incidente domestico di cui l’uomo avrebbe parlato inizialmente ai soccorritori (sostenendo che la donna fosse caduta in casa). Il gip, secondo quanto riporta Ansa, ha disposto la scarcerazione del 37enne, ma Maldonato non ha ancora lasciato la cella perché manca il braccialetto elettronico.

La nuova versione di Jonathan Maldonato

Il marito dell’influencer Siu avrebbe poi cambiato versione, pur con la costante del suo protestarsi innocente, e avrebbe virato su uno scenario autolesionistico: a suo dire, negli ultimi tempi la donna avrebbe sofferto di depressione e lui, attraverso la descrizione di un incidente domestico, avrebbe cercato di coprire il tentativo di suicidio per tutelarla perché “aveva paura di essere ricoverata in psichiatria“. È questo il resoconto che l’indagato avrebbe fornito durante l’interrogatorio di circa 5 ore nel quale, rispondendo a tutte le domande degli inquirenti, avrebbe ribadito la sua estraneità ai fatti.

Certo è che la ferita al petto dell’influencer Siu era apparsa sin da subito incompatibile con l’oggetto che il 37enne avrebbe indicato agli investigatori subito dopo il ricovero della moglie (lo spigolo di un mobile, ndr). La stessa influencer Siu, che presto sarà ascoltata dagli investigatori, prima di perdere conoscenza avrebbe parlato di una caduta accidentale ma non si esclude che possa averlo detto per paura. Secondo la ricostruzione finora ipotizzata in sede di indagini, la ferita al torace sarebbe stata prodotta con oggetto appuntito, verosimilmente un cacciavite o punteruolo. Un’arma che non è stata ancora trovata.

Il giallo dei sigilli violati e del cappotto spostato

L’escussione dell’influencer Siu avverrà appena le sue condizioni lo permetteranno, come precisato dalla Procura di Biella, riporta Adnkronos, nelle ultime ore. Nel 2023, la giovane influencer avrebbe denunciato il marito per maltrattamenti e poi avrebbe ritirato la querela pochi mesi più tardi. Persone a lei vicine avrebbero riferito di una coppia in crisi per via delle manie di controllo dell’uomo e della sua gelosia nei confronti della 30enne. Un’amica dell’influencer Siu avrebbe parlato di una confidenza della donna relativamente alla presunta volontà di porre fine al matrimonio.

Tra i nodi critici della vicenda, il giallo dei sigilli violati nell’abitazione dei coniugi potenziale scena del crimine, e un dettaglio scoperto dagli investigatori durante un nuovo sopralluogo: un cappotto sarebbe stato spostato da qualcuno mentre la villetta è sotto sequestro.











