INFLUENCER SIU FERITA AL PETTO/ Il marito: “Fu lei a dirmi di dire al 118 che era inciampata”

La versione del marito sul giallo dell’influencer Siu: “Si è ferita da sola, era nervosa e depressa”

Il caso dell’influencer biellese Siu è tornato protagonista della trasmissione Chi l’ha visto, con l’inedita ricostruzione delle dichiarazioni che il marito – il 37enne Jonathan Maldonato ora indagato per tentato omicidio – ha reso agli inquirenti dopo il fermo iniziale: la sua versione – ed è tra i punti più dibattuti del caso – è cambiata nell’arco di pochi giorni, passando da una presunta caduta accidentale, ad un vero e proprio gesto autolesionistico. Ricorda, infatti, che quella mattina “si era svegliata molto nervosa” preoccupata per la recente morte del fratello in Marocco, ma anche per “le condizioni di salute di un altro fratello e per un ex che lo contattava insistentemente”. Ad un certo punto l’influencer Siu gli avrebbe “tirato uno schiaffo senza motivo sul collo” poco prima di lanciargli anche “l’olio per capelli delle bambine”.

Il marito dell’influencer Siu racconta di averla lasciata sola un attimo a sbollire, fino a quando “ho sentito un rumore provenire dalla cucina, un rumore che conosco molto bene – ammette – perché quando lei non regge la tensione compie atti autolesionistici. Sono andato da lei e aveva una cosa in mano con il pugno chiuso, diceva che stava male ed era depressa, mi sono avvicinato e ha lasciato cadere l’oggetto“. A quel punto – secondo secondo la versione resa dal marito – l’influencer Siu gli avrebbe mostrato la ferita – “ha abbassato il collo della maglietta e mi ha mostrato il foro” – chiedendogli aiuto: “Ho chiamato il 113 ma lei mi ha detto di interrompere la telefonata per dire che si era fatta male scivolando, inciampando sul tappeto e sbattendo contro il mobile. Il centralino mi ha richiamato subito dopo, e io ho risposto riferendo la sua versione, l’ho aiutata e ho avviato il link per la video chiamata, mia moglie”, avrebbe rivelato agli inquirenti, “ha parlato direttamente con il 118” e in quel momento, indicandoglielo con la testa, gli avrebbe fatto capire “che dovevo sporcare il mobile con il sangue” ed è per questa ragione che si sarebbe appoggiato lasciando l’impronta poi finita sotto la lente degli inquirenti.

Difendendosi da chi tira fuori la storia della denuncia che Siu sporse nel suo confronti, il marito sottolinea che “sono stati i carabinieri a spingerla”; mentre sull’eccessiva gelosia di cui parlano alcuni amici sostiene di averla sempre “lasciata fare quello che voleva” e che era lui a “tenere i bambini” quando andava in discoteca, ma si lascia anche scappare che “se lei usciva con degli uomini e non me lo diceva, per me era tradimento” e in tal senso l’influencer Siu l’avrebbe “tradito tantissime volte“.











