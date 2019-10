Infortunio Allan/ Napoli, problemi al ginocchio: si teme lungo stop per il brasiliano

Infortunio di Allan: l’infermeria del Napoli continua a riempirsi. Non è un periodo fortunato da questo punto di vista per la squadra di Carlo Ancelotti, che perde un altro pezzo del suo scacchiere, peraltro uno molto importante. Il centrocampista ha riportato un brutto infortunio al ginocchio pochi minuti dopo l’inizio del match. Ne erano passati 7 dal fischio di inizio di Napoli-Atalanta quando è stato vittima di un brutto colpo. Rimasto a terra dolorante per un problema al ginocchio, è stato poi sostituito con Zielinski. La dinamica dell’infortunio è stata ben descritta in diretta da Daniele Adani, il commentatore tecnico di Sky Sport: nel momento del contatto si è “piantato”, quindi la caduta del calciatore brasiliano è stata molto innaturale. «Gli è rimasto sotto il destro», ha spiegato l’ex calciatore durante la diretta di Napoli-Atalanta. «Allan non è un giocatore che fa sceneggiate… Gli è rimasta sotto la coscia destra e forse per questo si è fatto male a sinistra», ha aggiunto il telecronista Riccardo Trevisani.

NAPOLI, INFORTUNIO ALLAN: SI TEME LUNGO STOP PER IL BRASILIANO

Nel giorno dell’operazione di Kevin Malcuit, il Napoli perde anche Allan per infortunio. Il centrocampista brasiliano è uscito dal campo con l’aiuto dello staff medico azzurro. Portato a spalla, non riusciva a camminare. E questo preoccupa ulteriormente l’ambiente, considerando anche l’emergenza infortuni. Il fatto stesso che Alessandro Nista, il preparatore dei portieri del Napoli, si sia messo le mani tra i capelli conferma la preoccupazione del Napoli. Sky Sport ha anche rivelato che è stato uno dei membri dello staff che si è subito andato a sincerare delle condizioni del centrocampista. Uscito in lacrime, Allan verrà sottoposto nelle prossime ore ad accertamenti. Si teme un infortunio serio, in particolare la rottura dei legamenti del ginocchio. In questo caso l’infortunio terrebbe Allan lontano dal campo per almeno sei mesi. Ma è uno scenario che il Napoli spera presto di smentire, per il bene di Allan e della squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA