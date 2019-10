Diretta Napoli Atalanta/ Streaming video tv: big match al San Paolo (Serie A)

Napoli Atalanta, che sarà diretta dal signor Piero Giacomelli, si gioca mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 19.00 presso lo stadio San Paolo di Napoli e sarà una sfida valevole per la decima giornata di Serie A 2019-2020. Sapore di big match tra partenopei e bergamaschi, con i primi a rincorrere, quarti a -3 dagli orobici terzi dopo l’ultima giornata di campionato. L’Atalanta ha infatti spazzato via le nubi della rimonta subita contro la Lazio e del pesante ko col Manchester City di Guardiola in Champions League rifilando all’Udinese un clamoroso 7-1. Fare risultato anche al San Paolo legittimerebbe la squadra di Gasperini a sognare ancor più in grande rispetto a un già ambizioso piano di conferma per la Champions. Ma è il Napoli che deve scuotersi dopo la nuova frenata a Ferrara, 1-1 in casa della Spal in un match rocambolesco che ha confermato la minor solidità evidenziata finora dal gruppo di Carlo Ancelotti rispetto alla passata stagione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Atalanta sarà trasmessa in televisione sul satellite sul canale numero 202 (Sky Sport Serie A) per tutti gli abbonati Sky. L’esclusiva sarà disponibile anche in diretta streaming video via internet sempre per gli abbonati alla pay tv satellitare, collegandosi sul sito skygo.sky.it con l’ausilio di un pc, oppure tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’applicazione SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Napoli Atalanta, mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 19.00 presso lo stadio San Paolo di Napoli, sfida valevole per la decima giornata di Serie A. Il Napoli allenato da Ancelotti scenderà in campo con un 4-4-2 schierato con: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Insigne; Mertens, Milik. Risponderà l’Atalanta guidata in panchina da Gasperini con un 3-4-1-2: Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della sfida per l’agenzia di scommesse Snai vedono il Napoli favorito sull’Atalanta. Quota per il segno ‘1’ fissata a 2.00, eventuale pareggio quotata 3.75 mentre la quota per il segno ‘2’ viene proposta a 3.50. Le quote per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 1.55 e l’under 2.5 quotato 2.50.



