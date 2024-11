Infortunio Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle 2024: legamento lesionato

Nella scorsa puntata di Ballando con le stelle 2024, andata in onda sabato 16 novembre, Anastasia Kuzmina ha subito un infortunio in pista durante la sua esibizione al fianco di Francesco Paolantoni. Una brutta scivolata durante una presa, in seguito alla quale la ballerina ha faticato a poggiare correttamente il piede a terra e temendo subito il peggio, non solo per la sua salute ma anche per il proseguo della loro avventura nel programma.

L’insegnante di danza ha successivamente aggiornato i followers su Instagram, spiegando che non si tratta di fratture ma di un legamento lesionato: una conseguenza per fortuna non gravissima, ma che le impedisce comunque ancora di appoggiare per bene il piede a terra. Francesco Paolantoni è così in bilico in vista della prossima puntata poiché, se la sua partner non dovesse riprendersi in tempo, la sua permanenza nel programma sarebbe a grosso rischio. Ci ha però pensato Milly Carlucci a correre ai ripari, attraverso una soluzione riparatrice.

Giovanni Pernice affianca Anastasia Kuzmina: sala prove a tre con Francesco Paolantoni

Nel format Ballando Segreto, Milly Carlucci ha svelato cosa succederà nei prossimi giorni. Anastasia Kuzmina non verrà sostituita a Ballando con le stelle 2024, ma verrà affiancata da un collega che la aiuterà a preparare l’esibizione con Francesco Paolantoni: “Noi saremo pronti a tutte le evenienze. Lui intanto proverà, ma con chi? Sarà una sala prove a tre: ci sarà Anastasia a guidare le danze, ma chi lo prenderà sotto le sue grinfie sarà Giovanni Pernice. Adesso entriamo in un ménage à trois, una cosa veramente strana“.

Sarà dunque il maestro di Bianca Guaccero a “sdoppiarsi” e a diventare, per qualche giorno, anche maestro del comico. “Ma io non vedevo l’ora, da quando ci siamo sfiorati l’avevo capito la prima volta che qualcosa sarebbe accaduto“, ha commentato ironico il concorrente. E anche Pernice rivela scherzoso: “Mi sono offerto volontario perché ho visto del talento. E quindi voglio creare magie su quel dancefloor“. Cresce dunque la curiosità sulla performance di Francesco Paolantoni nella prossima puntata, in onda sabato 23 novembre 2024.