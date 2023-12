Infortunio Berrettini/ Tennis, nuovo stop per il romano: slitta l’inizio di stagione? (oggi 21 dicembre 2023)

BERRETTINI NON SI ALLENA: A RISCHIO BRISBANE

Sembra non esserci davvero pace per Matteo Berrettini. Come rivelato dalla redazione di Sky Sport, il tennista romano potrebbe non iniziare la stagione di tennis quando lo aveva previsto, vale a dire il 29 dicembre nelle qualificazioni del torneo di Brisbane. Berrettini si stava allenando a Torino in compagnia di Umberto Rianna, ma ora è rientrato a Montecarlo: alla base dei problemi al piede, che sono la causa dello stop, ci sarebbero dei plantari che il romano stava provando in questi giorni. Adesso bisognerà capire se Matteo sarà effettivamente a Brisbane: già in passato ha dimostrato di saper sopperire a problemi del genere, ma ultimamente i problemi fisici lo hanno accompagnato parecchio.

Ricordiamo infatti che Berrettini è stato costretto a saltare l’ultima parte della stagione 2023: questo ha voluto dire rinunciare alla Coppa Davis poi rivelatasi trionfale, non solo le finali di Malaga ma anche il girone precedente. La sua assenza prolungata dai campi ha chiaramente portato ad un crollo nel ranking Atp: oggi l’azzurro è numero 92 della classifica mondiale, vero è anche che i punti da difendere nella prossima stagione saranno pochi e uno con la sua classe potrebbe scalare la graduatoria abbastanza in fretta, anche se restano i dubbi su come Berrettini riuscirà a tornare in campo e, soprattutto, se troverà poi la costanza giusta.

INFORTUNIO BERRETTINI: IL CALO DI MATTEO

Di fatto l’infortunio di Matteo Berrettini prosegue una scia di problemi che risalgono a oltre un anno fa: il romano aveva accusato guai agli addominali che gli hanno impedito di competere secondo il suo vero livello. La finale di Wimbledon 2021 è già un lontano ricordo: l’immagine più “reale” dell’ultima stagione di Matteo è quella delle amare lacrime dopo aver perso nettamente contro Lorenzo Sonego, a Stoccarda, in un torneo che di fatto sanciva il suo ritorno in campo. Qualche risultato Berrettini lo ha poi ottenuto, ma sempre tra un problema e l’altro: alla fine il romano ha dovuto alzare bandiera bianca, e in Coppa Davis ha partecipato come tifoso dimostrando comunque grande attaccamento alla sua nazionale.

Per la nuova stagione sarà nuovo anche il coach: a ottobre Berrettini si è separato da Vincenzo Santopadre, poco dopo ha annunciato l’inizio della collaborazione con Francisco Roig. Adesso dunque sarà importante stabilire se innanzitutto Matteo sarà regolarmente in campo a Brisbane o se invece dovrà nuovamente rimandare l’inizio dell’attività; poi, come si svilupperà un 2024 che dovrà essere quello del riscatto e del ritorno sulle grandi scene. La situazione è delicata: non è un caso che Berrettini abbia recentemente confidato di aver addirittura pensato al ritiro. Opzione al momento rientrata, ma il futuro incombe e andrà valutato…











