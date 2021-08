Infortunio Chris Smalling/ Roma: salta l’andata col Trabzonspor in Conference League

L’infortunio di Chris Smalling è sicuramente una brutta notizia per la Roma alla vigilia degli impegni ufficiali. Secondo le indiscrezioni più recenti riportate dalla redazione di Sport Mediaset infatti il difensore inglese ha riportato una lesione al muscolo flessore della coscia sinistra che non gli permetterà di scendere in campo sicuramente per la sfida in programma giovedì sera alle ore 19.30 italiane in Conference League contro il Trabzonspor. Stando a Sky Sport inoltre l’ex United potrebbe dover saltare pure l’esordio in campionato contro la Fiorentina e pure la gara di ritorno contro i turchi da disputare allo Stadio Olimpico il prossimo 26 agosto.Le condizioni del trentunenne Smalling verranno valutate dunque giorno dopo giorno così da non lasciare mister Mourinho a lungo senza un difensore importante mentre il portoghese dovrà prepararsi a schierare Gianluca Mancini, Roger Ibanez e Marash Kumbulla a seconda delle risposte che questi stessi gli forniranno nel corso dei prossimi allenamenti.

INFORTUNIO CHRIS SMALLING, ROMA DIVISA TRA CONFERENCE LEAGUE E CALCIOMERCATO

La Roma deve fare i conti con una brutta tegola a causa dell’infortunio di Smalling. I giallorossi si apprestano infatti a disputare le prime gare ufficiali della nuova stagione ormai alle porte senza poter contare su uno degli elementi più esperti del proprio organico, ancora incompleto nonostante i diversi movimenti di calciomercato operati dal direttore Tiago Pinto in questi mesi. La Roma sta cercando di sistemare alcuni calciatori in esubero così da monetizzare risparmiando sui pesanti ingaggi di alcuni elementi come ad esempio Amadou Diawara e Steven Nzonzi. Aspettando di ufficializzare l’acquisto di Tammy Abraham dal Chelsea, il più caro nella storia della società, i giallorossi stanno anche trattando con il Milan per il trasferimento in Lombardia di Alessandro Florenzi. Intanto non sono ancora emersi eventuali sostituti da pescare sul mercato per Smalling, i cui tempi di recupero sono ancora da valutare.

