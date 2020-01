Infortunio Diawara: lesione al menisco sinistro/ Roma, rischia più di 2 mesi di stop

Nuovo infortunio al ginocchio per il centrocampista della Roma, ex Napoli, Diawara. Durante la partita di Coppa Italia giocatasi ieri sera fra i giallorossi e la Juventus (per la cronaca, vinta dai bianconeri con il risultato di tre reti a uno), il calciatore dei capitolini si accasciato al suolo nel secondo tempo, chiedendo il cambio. Stamane sono stati effettuati tutti gli accertamenti del caso presso la clinica Villa Stuart, che hanno evidenziato una lesione menisco esterno del ginocchio sinistro. Un infortunio serio ma fortunatamente non sembrano essere coinvolti i legamenti. La cosa certa è che Diawara salterà il derby in programma domenica prossima alle ore 18:00, un duro colpo per la squadra allenata da Fonseca, visto che il 22enne talento della Guinea era senza dubbio stato fra i migliori in campo nell’ultimo periodo. A questo punto bisognerà capire a quanto ammonteranno i tempi di recupero.

INFORTUNIO DIAWARA: LA ROMA TORNA SUL MERCATO?

Nel caso in cui Diawara dovesse essere sottoposto ad un intervento chirurgico, potrebbe stare fermo per due mesi e mezzo, altrimenti, nel caso in cui si optasse per una terapia conservativa, il recupero sarebbe più breve. Diawara è al suo secondo infortunio stagionale al ginocchio, dopo quello partito lo scorso sei ottobre, durante la gara contro il Cagliari. In quell’occasione l’ex centrocampista del Napoli era finito sotto i ferri, per poi tornare in campo un mese dopo circa, per la sfida di Europa League contro il Borussia Monchengladbach. A questo punto è molto probabile che i giallorossi utilizzino l’ultima settimana che ci separa dalla chiusura del calciomercato per assicurarsi un nuovo centrocampista, visto che in rosa vi sono solamente Cristante e Veretout, con Pellegrini costretto a giocare sulla trequarti. In infermeria, invece, Mkhitaryan, Zaniolo e Pastore.

