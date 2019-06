Manolas-Napoli e Diawara-Roma: ci siamo/ Domani la fumata bianca? I dettagli

Kostas Manolas-Napoli, Amadou Diawara-Roma: accordo in via definizione per il primo maxi-scambio di questo calciomercato estivo. Le due società trattano ormai da alcune settimane, ma nelle scorse ore è giunta la fumata bianca: secondo quanto riporta Sky Sport, il via libera per l’ufficialità potrebbe arrivare nella giornata di domani. Gianluca Di Marzio ha svelato le cifre dell’affare: «La trattativa è in chiusura, con i giallorossi che incasseranno 34 milioni di euro (ma 2 andranno al giocatore) e farà così 30 milioni di plusvalenza. Il centrocampista è stato invece valutato 18 milioni con un’aggiunta di 2 milioni di euro di bonus in caso di raggiungimento di determinati obiettivi». Importante aumento di stipendio per il centrale difensivo greco, che in azzurro guadagnerà 4,5 milioni di euro annui, mentre il contratto del centrocampista ex Bologna verrà definito domattina dagli agenti e dalla dirigenza giallorossa.

CI SIAMO: MANOLAS AL NAPOLI, DIAWARA ALLA ROMA

Gianluca Di Marzio sottolinea che Amadou Diawara è il nome fatto dal neo tecnico giallorosso Paulo Fonseca alla dirigenza capitolina: il portoghese ha potuto osservare ed affrontare il classe 1997 in Champions League ed è rimasto affascinato dalle sue qualità. A proposito dell’arrivo di Manolas al Napoli, il presidente azzurro Aurelio de Laurentiis si era espresso così nelle scorse ore: «Le grandi squadre nascono da una grande difesa e direi anche un grande centrocampo. Manolas e Koulibaly potrebbero essere una grande accoppiata, come ne abbiamo avute tante nel passato». Non ci resta che attendere l’ufficialità dai due club, dunque, con la Roma che è pronta a correre ai ripari per la difesa: il primo nome sul taccuino di Davide Petrachi è quello di Mancini, centrale di proprietà Atalanta reduce da una stagione di altissimo livello.

