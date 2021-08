Infortunio Franck Kessie/ Milan, possibile stiramento: un mese di stop?

Franck Kessie ha subito un infortunio che potrebbe metterlo fuori causa per qualche settimana, una notizia molto brutta per il Milan. Il centrocampista ivoriano infatti ha rimediato un guaio al flessore della coscia sinistra appena due giorni dopo essere tornato a lavorare a Milanello. Si parla di stiramento, che potrebbe tenere Franck Kessie fermo ai box per un mese. Una ripartenza complicata per l’ivoriano, che era tornato ad allenarsi con il Milan appena da un paio di giorni perché in precedenza Franck Kessie aveva giocato le Olimpiadi Tokyo 2020 con la sua Costa d’Avorio, che è stata eliminata ai quarti di finale contro la Spagna. Il centrocampista era rientrato a Milanello mercoledì, con l’obiettivo di lavorare almeno una decina di giorni in vista dell’avvio di campionato. L’infortunio di Franck Kessie rimescola le carte, anche perché la preparazione sarà fondamentale in vista di un’altra stagione molto impegnativa, nella quale il centrocampista prenderà parte anche alla Coppa d’Africa in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio. Stefano Pioli dovrà inventarsi qualcosa, perché almeno nel primissimo scorcio di stagione l’infortunio di Franck Kessie metterà fuori causa colui che per molti è il vero imprescindibile di questo Milan. Vedremo se la società deciderà di intervenire sul mercato per mettere un altro centrocampista a disposizione dell’allenatore.

FRANCK KESSIE TRA L’INFORTUNIO E IL RINNOVO CON IL MILAN

L’infortunio di Franck Kessie curiosamente è arrivato subito dopo quella decina di giorni di pausa tra le Olimpiadi e il ritorno al lavoro con il Milan. Allenarsi e far fatica d’altronde di certo non fa paura all’ivoriano: “Rientrerò stanco in Italia? E perché? Questo è il mio lavoro: correre, fare muro e ripartire. Più gioco, più sto meglio”, aveva detto in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, quando aveva anche ribadito di voler rimanere al Milan e che non esistevano problemi di sorta sul rinnovo di contratto, in scadenza la prossima estate. L’obiettivo sarebbe quello di chiudere la pratica il più velocemente possibile, per non vivere la stagione con il dubio sul futuro di una delle colonne del Milan. Forse a questo punto l’infortunio potrebbe avere almeno un piccolo risvolto positivo, perché magari i giorni di riposo daranno più spazio per portare a termine l’importante trattativa circa il rinnovo del contratto di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano potrà superare il tetto salariale di 4 milioni di euro fissato dalla proprietà rossonera. Al momento si parla di una richiesta di 7 milioni e un’offerta di 6 più bonus, dunque trovare una soluzione definitiva non dovrebbe essere difficile, per ripartire con rinnovato slancio quando Franck Kessie si metterà alle spalle l’imprevisto dell’infortunio.

