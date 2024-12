Infortunio Guillermo Mariotto, il giurato assente alla finale di Ballando con le stelle 2024: l’annuncio di Milly Carlucci

È appena iniziata la finale di Ballando con le stelle 2024 e si è aperta con un annuncio inaspettato da parte di Milly Carlucci: l’infortunio di Guillermo Mariotto. Dopo aver presentato tutta la giuria dello show di Rai1 composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, in versione Kylie Minogue nel look, la padrona di casa ha annunciato l’assenza dello stilista venezuelano. Perché Guillermo Mariotto non c’è alla finale Ballando 2024? Perché si è fatto male.

Nel dettaglio, Milly Carlucci ha annunciato l’infortunio di Guillermo Mariotto dicendo: “C’è un posto vuoto perché stasera è successo questo in tutte le nostre storie” e subito ha rivelato: “Guillermo che per suoi motivi di lavoro ha fatto un viaggio all’estero in realtà è caduto e si è fatto male, sembra una boutade invece è la verità. Ci ha mandato il suo certificato ed abbiamo visto che tipo di infortunio è…” La condittrice di Ballando con le stelle 2024 è scesa nel dettaglio rivelando cosa gli è successo e come sta Mariotto: “Sembra che abbia invidia dell’infortuni dei nostri ballerini perché si è rovinato una gamba compresi legamenti, muscoli e tanto altro. Ti aspettiamo a braccia aperte”

L’infortunio di Guillermo Mariotto che ha decretato la sua assenza nella puntata finale di Ballando con le stelle 2024 arriva dopo settimane di polemiche e attacchi sul giurato dello show. È inizato tutto alcune puntate fa quando lo stilista è ‘fuggito’ del programma senza dare spiegazioni, in seguito si è scusato rivelando di non stare bene e di avere problemi di salute salvo poi finire di nuovo nel mirino di Striscia la notizia per una parola molto poco carina che pronunciata dietro le quinte ed alla fine è arrivato l’infortunio che spiega perché Guillermo Mariotto non c’è alla finale di Ballando con le stelle 2024