Mariotto ci sarà alla finale di Ballando con le stelle 2024 dopo l’insulto dietro le quinte?

Le ultime settimane sono state piuttosto movimentate a Ballando con le stelle 2024 a causa del caso Mariotto. Il giurato ha fatto parlare di se per giorni dopo essere scomparso improvvisamente dallo studio, nel pieno della semifinale, per non fare poi più ritorno. Un comportamento che ha scatenato nei suoi riguardi un ‘cartellino giallo’, ovvero un’ammonizione, come l’ha poi definita Milly Carlucci in diretta nella scorsa puntata del programma, quando ha confermato che, nonostante quanto accaduto, Mariotto fa ancora parte della giuria del programma.

Peccato però che dietro le quinte, proprio poco prima che entrasse nello studio di Ballando con le stelle 2024 per fare le sue scuse al pubblico e riprendere la sua postazione in giuria, Guillermo Mariotto si sia lasciato andare un altro insulto: “Che figlia de na mig**tta!” Parole che sono apparse chiare a molti e che hanno portato il pubblico a chiedersi a chi fossero riferite.

Cos’è successo a Mariotto e a chi era rivolto l’insulto dietro le quinte

Gabriele Parpiglia nella trasmissione radiofonica 100×100 Parpiglia, ha contattato un collaboratore di Mariotto, che ha risposto a questa domanda in modo non del tutto convincente, secondo i telespettatori: “Per rivolgervi a Mariotto dovete parlare con il suo ufficio stampa. La frase? Era riferito a una zanzara, nel retro delle quinte di solito è pieno di zanzare che l’hanno punto“, ha spiegato. Una rivelazione però poco credibili secondo molti, soprattutto vista la stagione in cui ci troviamo. Fatto sta che ora c’è chi si chiede se l’ennesimo scivolone di Mariotto possa minare ulteriormente la sua presenza a Ballando con le stelle 2024, magari proprio nella finale; tuttavia, al momento, non ci sono annunci in merito ad una sua possibile assenza.