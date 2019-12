Infortunio Koulibaly/ Napoli, sospetto stiramento al bicipite femorale: domani esami

Con l’infortunio di Kalidou Koulibaly crescono i problemi in casa Napoli. Il difensore si è fatto male in occasione del primo gol del Parma: dopo aver fallito l’intervento sul pallone, favorendo l’avanzata di Kulusevski, il difensore è caduto. Rialzatosi con una smorfia di dolore, ha quindi chiesto il cambio a Gattuso, che al suo posto ha mandato in campo Luperto. L’errore nell’azione è costato caro a Koulibaly: Sky Sport ha parlato subito di un problema muscolare, ipotizzando un problema ai flessori della gamba destra. Il Napoli ha poi fatto sapere tramite Twitter che il centrale senegalese ha riportato un sospetto stiramento al bicipite femorale destro. Serviranno ovviamente esami più approfonditi per fare una diagnosi precisa dell’infortunio di Koulibaly. E questo sarà fondamentale per conoscere poi i tempi di recupero del difensore in un momento molto delicato per la squadra partenopea.

INFORTUNIO KOULIBALY, NAPOLI: LA PRIMA DIAGNOSI IN ATTESA DEGLI ESAMI

Per il Napoli si può parlare di emergenza in difesa dopo l’infortunio di Kalidou Koulibaly in vista della prossima partita con il Sassuolo. Il difensore non sarà a disposizione per il prossimo match di campionato, ma non sarà l’unico assente: mancherà pure Maksimovic, che dovrà scontare la sua seconda e ultima giornata di squalifica. Dunque, mister Gattuso ha a disposizione solo Manolas e Luperto al centro. E dovrà incrociare le dita in questa settimana di allenamenti, visto che sono gli unici due difensori centrali che ha a disposizione. E questo è uno dei motivi per il quale in casa Napoli si spera che l’infortunio di Koulibaly si riveli meno grave del previsto. E poi all’Epifania c’è un big match: al San Paolo arriverà l’Inter, quindi avere Koulibaly al centro della difesa con Manolas sarebbe davvero importante per Gattuso. Si attendono dunque aggiornamenti dello staff medico, che lo ha subito soccorso quando nella rincorsa è andato ko. Lo stop verrà quantificato meglio domani, dopo le ulteriori analisi strumentali a Castel Volturno.

📌 Per @kkoulibaly26, uscito per infortunio, sospetto stiramento al bicipite femorale destro pic.twitter.com/kqD3MNlFmu — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 14, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA