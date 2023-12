Infortunio Lautaro Martinez in Inter-Bologna/ Problema muscolare per il Toro: salta il Lecce?

C’è apprensione in casa Inter per Lautaro Martinez. Il bomber argentino campione del mondo si è infortunato nel corso della partita di ieri, la sfida di Coppa Italia fra i nerazzurri e il Bologna, vinta dagli emiliani ai supplementari per due a uno. Dopo mesi di vittorie continue, la compagine meneghina registra quindi una sconfitta in concomitanza con una prestazione sotto tono proprio del suo giocatore di punta, Lautaro Martinez. Dopo aver sbagliato un calcio di rigore al 65esimo minuto sullo zero a zero, il sudamericano è stato costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco al 99esimo per infortunio.

Non sembrerebbe essere nulla di grave, trattasi di uno stop muscolare, ma in ogni caso le sue condizioni fisiche verranno valutate con attenzione già nella giornata di oggi per cercare di capire se sarà in campo per la prossima sfida. Sabato sera alle ore 18:00 l’Inter scenderà in campo per il turno pre-natalizio, sfidando a San Siro il Lecce, di conseguenza la presenza di Lautaro Martinez potrebbe essere a rischio vista la vicinanza con la gara giocatasi ieri. “Ha avuto affaticamento, sarà da valutare. I medici sono abbastanza tranquilli, ma giocando tra 72 ore bisognerà vedere se riuscirà a esserci sabato”, le parole del tecnico Simone Inzaghi, al termine della partita.

INFORTUNIO LAUTARO MARTINEZ IN INTER-BOLOGNA: CI SARÀ COL LECCE?

Lautaro Martinez ha lasciato il campo toccandosi l’inguine, e anche se dall’ambiente nerazzurro filtra un moderato ottimismo, bisognerà valutare bene se impiegare o meno il Toro. Non è da escludere un’assenza per la partita contro i salentini per poi essere in forma al 100% in vista della trasferta del 29 dicembre al Marassi contro il Genoa.

In ogni caso per la sfida di sabato Inzaghi ha fatto sapere di aver recuperato un altro elemento importante in attacco: “Per sabato pensiamo di recuperare Alexis Sánchez, ma vediamo come andrà”. Obiettivo, tornare subito a vincere per dimenticarsi in fretta dello scivolone in Coppa Italia.

