Infortunio Maignan, contusione al ginocchio per il portiere del Milan/ Ecco quante partite salta

Il Milan e i suoi tifosi sono nuovamente in apprensione per Mike Maignan. Magic Mike, il titolarissimo della porta rossonera, si è infortunato durante la recente partita di Europa League contro lo Slavia Praga, match giocatosi nella giornata di ieri, costretto a lasciare il rettangolo di gioco dolorante dopo appena venti minuti di match.

Quando tornerà? Il portiere transalpino si è infortunato al ginocchio destro a seguito di un duro colpo subito nei primi minuti di gioco dopo uno scontro con Tomas Vlcek. Fortunatamente dagli esami strumentali effettuati quest’oggi non è emerso nulla di grave di conseguenza i tifosi del Diavolo nonché mister Stefano Pioli, possono tirare un sospiro di sollievo. Dalle radiografie non è emerso alcuna rottura ne tanto meno un interessamento capsulo legamentoso del ginocchio, di conseguenza i legamenti e il ginocchio sono sani. Trattasi solo di una classica contusione, una normale “botta” come ne capitano spesso e volentieri durante i novanta minuti di gioco.

INFORTUNIO MAIGNAN, CONTUSIONE AL GINOCCHIO PER IL PORTIERE DEL MILAN: NIENTE VERONA E FRANCIA?

Tra l’altro il campionato di Serie A andrà a breve in pausa per via degli impegni delle nazionali, di conseguenza Maignan potrebbe saltare un numero ridotto di gare. Secondo il Corriere della Sera è poco probabile che alla fine il portiere dica presente alla convocazione della Francia in programma per le amichevoli del 23 e 26 marzo rispettivamente contro Germania e Cile, proprio per via del fatto che si tratti di partite senza alcun obiettivo sportivo.

In ogni caso domenica, nella sfida contro l’Hellas Verona, Maignan non ci dovrebbe essere, mentre riprenderà il suo posto fra i pali in vista del delicato match di sabato 30 marzo, prima di Pasqua, contro la Fiorentina. Non dovrebbero esservi infine problemi per quanto riguarda il doppio confronto “thriller” con la Roma valevole per i quarti di finale di Europa League, così come da sorteggi di oggi.

