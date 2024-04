Infortunio Marta Filippi, cade a Stasera tutto è possibile/ Come sta? Ghiaccio al ginocchio: “Quel tavolino…”

Infortunio per Marta Filippi a Stasera tutto è possibile: cos’è successo

Ieri sera ha preso il via la nuova edizione di Stasera tutto è possibile, il divertente show di Rai 2 condotto da Stefano De Martino. Una partenza con il botto, non solo per gli ottimi ascolti registrati, ma anche per un infortunio che ha coinvolto una delle grandi protagoniste del varietà: Marta Filippi. L’attrice e doppiatrice, infatti, ha preso parte ad uno dei giochi cult della trasmissione, La Stanza Inclinata. Tuttavia le cose non sono andate come previsto e, proprio durante l’adrenalinico sketch, ha rimediato una brutta botta.

Concorrenti Isola dei Famosi 2024: le pagelle delle naufraghe/ Valentina Vezzali e Marina Suma promosse

Un’anticipazione dell’infortunio in trasmissione era arrivata poche ore prima dalla diretta interessata che, sul proprio profilo Instagram, aveva condiviso un post emblematico. Non solo una foto che la ritrae coricata e con una borsa del ghiaccio sul ginocchio, ma anche una didascalia: “Secondo voi in quale gioco avrò dato il meglio di me? E perché proprio LA STANZA INCLINATA?“. E così, poche ore dopo in puntata, il pubblico ha assistito al piccolo infortunio durante il gioco. Ma cos’è accaduto di preciso?

Vladimir Luxuria: "Conduzione Isola dei famosi? Pensavo a uno scherzo"/ "Naufraghi? Storie intriganti"

Marta Filippi: “Sembra che cadiamo e ci facciamo male, è effettivamente così“

Marta Filippi, impegnata ne La Stanza Inclinata con Rocío Muñoz Morales e Biagio Izzo, è scivolata ed è andata a sbattere contro un tavolino di legno posto al centro della stanza. L’attrice e doppiatrice ha rimediato una brutta botta al ginocchio, fortunatamente non grave, ma che l’ha messa ko. Su X, in particolare, il profilo ufficiale di Stasera tutto è possibile ha condiviso una breve clip in cui la Filippi si racconta dopo l’infortunio.

“Sembra che ci distruggiamo, che cadiamo, ci facciamo male: è effettivamente così signori, doveva capitare prima o poi” ha commentato scherzando, in riferimento agli sketch del programma che spesso possono rivelarsi “pericolosi”. Poi, sempre con la sua solita ironia, ha aggiunto: “Quel tavolino di legno, di un bel legno… io ho pensato bene di caderci sopra con tutto il mio peso, con tutto il mio ginocchio. Eccoci qua“.

Lapo Elkann: "Mio nonno Gianni Agnelli è stato fonte d'ispirazione"/ "Oggi vesto i suoi abiti, mi proteggono"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marta Filippi (@lacasadimarta)













© RIPRODUZIONE RISERVATA