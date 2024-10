I Punkcake sono una delle band che hanno sconvolto maggiormente il palco di X Factor 2024 con la loro energia travolgente e lo spirito punk che ha conquistato i 4 giudici, in particolare Manuel Agnelli che li avrà in squadra per i live in partenza giovedì 24 ottobre in diretta su Sky e in streaming su NOW, alle 21:15.

Punkcake, chi sono? Agnelli dubbioso, ma prova a scommettere sulla giovane band

Lorenzo Migliore, Sonia Picchioni, Bruno Bernardoni, Damiano Falcioni e Lorenzo Donato: sono questi i nomi dei membri dei Punkcake, gruppo originario della provincia di Arezzo e che si è esibito per la prima volta nel programma con una travolgente interpretazione di Lamette di Rettore, apprezzata sopratutto per l’autenticità e la presenza scenica della band.

Abilità musicali e un grande carisma hanno permesso ai Punkcake di accedere alla fase successiva dei Bootcamp, sbaragliando la concorrenza e raccogliendo centinaia di commenti positivi sui social.

Proprio ai Bootcamp i Punkcake sono tornati con un nuovo grande pezzo punk, Give me the cure dei Fugazi: l’esibizione ha spaccato e la band è riuscita ad ottenere anche il plauso unanime del pubblico, mentre Paola non è riuscita a trattenersi dal dire “a me è piaciuto di brutto”.

Nonostante Manuel Agnelli avesse dei dubbi sulla possibilità che i Punkcake possano riuscire ad andare avanti nel percorso all’interno del programma, poiché questo contesto non è propriamente il loro, ha deciso comunque di assegnare loro una meritatissima sedia.

Lo scoglio degli Home Visit superato: quanto dureranno i Punkcake ai live X Factor 2024?

La scorsa settimana abbiamo assistito a una loro nuova esibizione durante gli Home Visit di X Factor 2024, nella quale il gruppo si è presentato con I’m Scum degli Idles. Anche in questa occasione, i Punkcake hanno dimostrato la loro incredibile presenza scenica, riuscendo ad impressionare ancora una volta Manuel Agnelli e riuscendo finalmente a raggiungere la fase degli attesissimi Live Show.

Ad oggi, i Punkcake sono una delle band favorite del programma infatti, nonostante il loro stile eccentrico e anticonvenzionale, sono riusciti a farsi apprezzare sia dal pubblico sia dai giudici e con il loro talento riusciranno sicuramente a portare a casa nuove e coinvolgenti esibizioni.

