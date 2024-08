INFORTUNIO MORATA, TEGOLA PER IL MILAN

L’infortunio di Alvaro Morata è una tegola per il Milan: nemmeno il tempo di festeggiare il primo gol con la maglia rossonera che l’attaccante spagnolo si è dovuto fermare a causa di un problema muscolare riscontrato proprio dopo la rete che ha avviato la rimonta contro il Torino. Morata dovrà ora effettuare gli ulteriori controlli, dopo gli esami strumentali: se confermata, la diagnosi circa il suo infortunio parla di almeno tre settimane di stop. Questo significa che a causa dell’infortunio, Morata non potrà giocare le prossime due partite di Serie A del Milan, contro Parma e Lazio, ma sarà costretto a saltare anche gli impegni della Spagna in Nations League, competizione che ripartirà all’inizio di settembre in corrispondenza della prima sosta dei campionati.

Dunque, per il Milan si tratta di un bel problema: attualmente la rosa offensiva dei rossoneri è ancora piuttosto corta, a disposizione di Paulo Fonseca rimane di fatto il solo Luka Jovic nel ruolo di centravanti e per Morata, che aveva iniziato bene la sua nuova avventura in Italia, questo infortunio potrebbe anche togliere ritmo a un giocatore decisamente importante per quello che si è visto nei pochi minuti avuti a disposizione.

INFORTUNIO MORATA: SUBITO PROBLEMA PER LO SPAGNOLO

L’infortunio di Alvaro Morata potrebbe ora costringere il Milan a intervenire nuovamente in sede di calciomercato: Zlatan Ibrahimovic ha sempre parlato di un Mister X da acquistare in attacco e non è mai stato chiaro se fosse realmente lo spagnolo a corrispondere a questo profilo, ma quel che è certo è che il reparto offensivo rossonero si è impoverito con le varie partenze, su tutte quella di Olivier Giroud che nelle passate tre stagioni ha fatto forse anche più di quanto gli fosse chiesto. Ora, l’infortunio di Morata apre un nuovo problema in casa Milan: certamente stiamo parlando di poco tempo, ma la tegola c’è.

Il Milan ha iniziato il suo campionato con un pareggio rimediato in extremis contro il Torino: vero che anche le altre big hanno steccato – ad eccezione della Juventus – ma certamente il pareggio interno racimolato in pieno recupero non può aver soddisfatto Paulo Fonseca e i tifosi rossoneri. Il Milan è un cantiere aperto come altre squadre, siamo solo ad agosto e c’è tutto il tempo per rimediare ma intanto bisogna registrare l’infortunio di Morata come un problema che la società dovrà provare a gestire, detto che in questo caso la sosta per gli impegni di Nations League potrà aiutare ad assorbire meglio il colpo.