Infortunio Nkunku, salta i Mondiali con la Francia/ Toccato duro da Camavinga

Tegola per la nazionale francese: il 25enne attaccante Christopher Nkunku si è infortunato, e dovrà saltare per forza di cosa l’imminente campionato del mondo in Qatar, che ricordiamo, scatterà il prossimo 20 novembre. Un durissimo colpo per la selezione transalpina, tenendo conto anche del fatto che Nkunku si è infortunato per “colpa” di un compagno di squadra: durante l’allenamento di ieri, infatti, il calciatore del Real Madrid Camavinga, ha toccato duro il collega al ginocchio, e ciò gli ha provocato un infortunio serio che lo costringerà appunto a dare forfait al mondiale.

Il commissario tecnico della nazionale francese, Didier Deschamps, non ha ancora ufficializzato il sostituto, ma dovrebbe chiamare Randal Kolo Muani, di proprietà dei tedeschi dell’Eintracht di Francoforte. Quello di Nkunku è solamente l’ultimo dei grandi assenti dalla nazionale francese per il mondiale in Qatar. I campioni del mondo in carica, infatti, dovranno fare a meno di Paul Pogba, centrocampista della Juventus e stella in discussa della stessa selezione.

NKUNKU, INFORTUNIO IN CASA FRANCIA: LA GRANDE STAGIONE CON IL LIPSIA

Ieri, invece, è stato annunciato il forfeit del difensore del Paris Saint Germain, Kimpembe, infortunato da un mese ma che sembrava potesse recuperare per il grande evento (al suo posto chiamato Disasi dal Monaco). Inoltre, out anche Kantè del Chelsea e Kamara dell’Aston Villa, altri due infortunati d’eccellenza fra le fila dei Galletti. Tornando a Nkunku, si tratta attualmente del capocannoniere della Bundeslia, grazie alle 12 marcature realizzate con la maglia del Lipsia in 15 apparizioni.

Nkunku non era fra i titolari nelle gerarchie di Deschamps, visto che in rosa vi sono “mostri” come Benzema, fresco di Pallone d’Oro, Mbappé, e Giroud, reduce da un’ottima stagione in maglia Milan, ma in ogni caso rappresentava un rincalzo di lusso, alla luce proprio del campionato sin qui tenuto in Germania. Nkunku ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del PSG prima di essere ceduto al Lipsia dove è letteralmente esploso.

