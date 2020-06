Inga Lindstrom – La casa sul lago/ Su Canale 5 il film con Franziska Wulf (23 giugno)

Inga Lindstrom – La casa sul lago va in onda oggi, 23 giugno, alle ore 16:30 su Canale 5. Si tratta di un film per la televisione di genere romantico e sentimentale che è stato realizzato durante l’anno 2017 ed è stato diretto da Marco Serafini. Naturalmente, come altri film di questa serie, la produzione di questa pellicola è di origine tedesca. Per quanto riguarda il cast del film, hanno partecipato a quest’opera Franziska Wulf, Bernd-Christian Althoff, Esther Schweins, Manuel Mairhofer e Silke Matthias. La sceneggiatura di questa produzione è firmata da Svenjia Rasocha.

Inga Lindstrom – La casa sul lago, la trama del film

Ecco la trama di Inga Lindstrom – La casa sul lago. Liv è una ragazza che fa la veterinaria. Si impegna nel massimo nel proprio lavoro e vuole a tutti i costi salvare le vite degli animali che cura. Comunque, lo scopo di Liv è quello di tornare nei luoghi nel quale ha vissuto da piccola. Difatti, nelle sue terre natie, Liv ha conosciuto la dottoressa Teisen che come lei condivide l’amore per la natura e per gli animali. Liv quindi vuole fare di tutto per riuscire ad ottenere un posto di lavoro nello studio della dottoressa ed insieme impegnarsi per salvare gli animali in difficoltà. Tuttavia, prima di ricevere un posto di lavoro a tempo pieno, deve riuscire a superare un periodo di prova impegnativo. Difatti, la giovane si ritrova a dover accudire gli affascinanti e pregiati cavalli di Ingmar e Harriet Andersson.

I due sono scettici in merito alle qualità di Liv. D’altronde i due coniugi sanno bene il valore dei propri cavalli e tengono molto a loro. Non vogliono inizialmente affidarsi a quella che sembra una ragazza con tanto entusiasmo ma poca esperienza. Tuttavia, Liv riesce a godere della fiducia del figlio degli Andersson e dell’addestratore di cavalli di nome Birger. Ma qual è la ragione del netto rifiuti di Ingmar e Harriet e cosa nascondono marito e moglie? Vivendo a stretto contatto con loro Liv scoprirà la verità e dovrà scendere a patti con essa.



