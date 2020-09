Inga Lindström: Ricomincio da te/ Su Canale 5 il film con Nina Bott (6 settembre)

Basterebbe il titolo del film, Inga Lindström: Ricomincio da te, e già il pubblico domestico ha inquadrato l’appuntamento Canale 5 del pomeriggio di oggi, 6 settembre 2020, con questa felice saga dedicata all’universo femminile. La trasmissione della pellicola inizierà alle ore 17,00, nel cuore del pomeriggio televisivo, un altro appuntamento con le vicissitudini dei personaggi creati dalla penna di Christiane Sadlo, scrittrice e sceneggiatrice per il cinema televisivo dei romanzi di successo che lei ha nel tempo firmato Inga Lindström.

Un piccolo inganno che ha generato la credenza che Inga Lindström fosse scandinava, comunque nordica e non una signora della provincia tedesca meridionale come è in realtà Christiane. In ogni caso romanzi ed idee di successo per lungometraggi di altrettanto successo sulle frequenze domestiche.

Nel cast di ‘Inga Lindstrom – ricomincio da te’, ovviamente la primadonna è regina della trama, quindi il ruolo di Kate è affidato alla bella Nina Bott, non solo bella ma amata conduttrice televisiva e attrice davvero celebre in tutta la Germania. In carriera anche per lei tante serie televisive e film Tv: l’Italia la conosce soprattutto per incontri ‘occasionali’ in varie serie come ‘La nave dei sogni – Viaggio di nozze’ oppure ‘Last Cop – L’ultimo sbirro (Der letzte Bulle)’, mini serie nei quali spesso si chiede agli attori cammei estemporanei per storie che nascono e finiscono all’interno di un unico episodio.

Inga Lindström: Ricomincio da te, la trama del film

Inga Lindström: Ricomincio da te è un episodio che vede la sua ambientazione in terra scandinava: sulla minuta isola svedese di Oland, Per Ostersun vive quasi in solitudine, comunque amante della quiete e dell’esistenza pacifica. Ha un segreto che può negare a se stesso ma non a chi lo ama: necessita di un intervento ospedaliero, complicato ma non impossibile, in grado di garantirgli una vita serena ancora per anni, eppure per Ostersun è una montagna che non vuole scalare.

Il fratello Hanno ha un’unica chance: chiedere a Nina, ex nuora dell’uomo, di recarsi sull’isola e provare a convincerlo che non ha alternative. Per adorava la nuora, oggi divorziata dal figlio, e forse quel sottile legame che ancora esiste potrebbe riportare la vita del vecchio isolano verso la decisione di lasciarsi prendere per le mani e condurre in ospedale come segno d’amore anche per i nipotini, il piccolo Linus che il vecchio adora e che per lui potrebbe cambiare la propria decisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA