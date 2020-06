Inga Lindstrom screzi d’amore/ Su Canale 5 il film con Sinja Dieks

Pubblicità

Inga Lindstrom screzi d’amore va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di questo martedì 2 giugno a partire dalle ore 17:10. Si tratta di una pellicola televisiva realizzata in Germania nel 2018 dalla casa cinema ZDF con la regia che è stata curata da Stefanie Sycholt la quale ha dato anche il proprio contributo per quanto concerne la sceneggiatura mentre il soggetto è stato tratto da uno dei romanzi scritti da Inga Lindstrom. Il montaggio è stato eseguito da Manuela Kempf, le musiche sono di Andy Groll e nel cast sono presenti Sinja Dieks, Christian Clauss, Carin C. Tietze, Lisa Kreuzer e Peter Davor.

Inga Lindstrom screzi d’amore, la trama del film

Ecco la trama di Inga Lindstrom screzi d’amore . Ci troviamo in una piccola cittadina della provincia svedese ed in particolar modo nei pressi di Stoccolma. In questa cittadina vivono due famiglie che da sempre si sono odiate e soprattutto detestate con azioni piuttosto discutibili orientate a creare danni ai rispettivi sistemi produttivi. È una vicenda piuttosto delicata che purtroppo ha delle conseguenze anche sulle nuove generazioni che si trovano costrette a dover gestire l’impossibilità di avere relazioni con componenti della famiglia rivale. Una donna di nome e Lilith dopo aver lasciato per alcuni anni la propria cittadina inizia una relazione d’amore con un uomo di nome Carl. Tuttavia ben sapendo come solitamente gestiscano questa situazione i propri genitori è piuttosto di titubante per quanto concerne la possibile di presentarlo in famiglia. Quindi prima di mettere al corrente i propri genitori e il resto della famiglia di questa importante novità che riguarda la sua vita sentimentale decide di far ritorno nella cittadina per testare un po’ la situazione e capire se i tempi siano maturi o meno.

Pubblicità

Durante questo suo ritorno la donna fa la conoscenza di Magnus ossia un componente della famiglia rivale. I due giovani nonostante gli insegnamenti che sono stati dati loro dai rispettivi genitori non riescono a trovare alcun genere di motivo per potersi odiare e contrastare ed anzi decidono di mettere insieme le proprie forze per mettere una volta per tutte la parola fine su questa vicenda. Per fare questo i due dovranno cercare di capire il motivo che ha originato questo astio e magari superarlo con un confronto diretto e civile. Con questo continuo frequentarsi i due iniziano a capire come abbiano molto in comune e che soprattutto si piacciono. Una situazione che la donna non aveva messo in preventivo anche perché lei pensava di essere innamorata del proprio Carl ma ora si trova a gestire una situazione ancora più complicata in quanto l’uomo che sa di amare è uno dei componenti della famiglia rivale. Cosa succederà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA