Inga Lindstrom Sven, amore mio/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Inga Lindstrom Sven, amore mio, film di Canale 5 diretto da Serafini

Inga Lindstrom Sven, amore mio va in onda oggi, martedì 23 agosto, alle ore 16.45 su Canale 5. Ci troviamo di fronte a un film drammatico e sentimentale prodotto in Germania nel 2021 e diretto da Marco Serafini.

È l’episodio numero 88 della serie omonima di produzione tedesca, considerato tra i più significativi dal punto di vista della sceneggiatura e del messaggio. La realizzazione del film è stata possibile grazie al contributo fondamentale di attori come Carin Tietze, Mirco Reseg, Jurgen Heinrich e Borje Lundberg.

Inga Lindstrom Sven, amore mio: la trama del film

Il film Inga Lindstrom Sven, amore mio racconta la storia di Sven, un uomo che ha scelto di allontanarsi dalla sua compagna di nome Alba ma che dopo un evento spiacevole non riesce più a dare proprie notizie. Infatti, arriva la triste notizia do tsunami in Thailandia, proprio la destinazione dove si sarebbe recato l’uomo. Da questo momento in poi la sua amata compagna non riuscirà più ad avere notizie, restando per diverso tempo nel dubbio che sia ancora vivo da qualche parte. Alba decide quindi di scrivere a Sven ogni giorno perché è sicura che Sven sia vivo e che in qualche modo prima o poi riuscirà a ritrovarlo.

Nel frattempo la donna continua a portare avanti la sua attività nonostante la tristezza che la perseguita praticamente ogni giorno. Un giorno riceve la visita di due nuovi clienti, Marius e sua figlia Line. proprio con l’uomo inizierà una frequentazione abbastanza lenta ma che con il tempo porterà nuovamente l’amore nel cuore di Alba nonostante sia convinta che Marius non sostituirà mai Stefan. Line, figlia di Marius è costretta su una sedia a rotelle a causa di un incidente d’auto accaduto diversi anni prima e tale condizione la porta spesso ad essere nervosa e triste.

Per questa ragione, inizialmente non vede di buon occhio Alba e nemmeno il fatto di poter restare a vivere in campagna. Una volta conosciutesi meglio però, le due entrano in sintonia e tutto cambia anche in favore di Marius, libero dal senso di colpa dopo la separazione dalla sua ex moglie. Nel periodo successivo il film racconta l’evoluzione devi diversi rapporti, tra padre e figlia e tra due persone amate, con il non poco superficiale dettaglio della costante presenza di una persona scomparsa. Infatti, nonostante l’amore tra Marius e Alba diventi forte, quest’ultima conserverà sempre nel suo cuore la speranza di un ritorno.

